Distrugerile provocate uraganul Melissa au atins niveluri "nemaivăzute". Câte vieți a luat până acum puternica furtună

Stiri externe
29-10-2025 | 20:41
După ce a transformat Jamaica în zonă de dezastru cu ploi ca la potop și vânt care a avut la rafală aproape 300 de kilometri pe oră, uraganul Melissa s-a năpustit asupra Cubei și a statului Haiti.

Și în Haiti cel puțin 20 de oameni, inclusiv 10 copii, au murit în inundațiii. Uraganul rămâne primejdios chiar dacă nu mai este atât de puternic ca atunci când a lovit Jamaica.

Trei sferturi din suprafața țării din Caraibe a rămas fără curent electric. Zeci de clădiri, inclusiv case și spitale, sunt pline de apă după ce uraganul Melissa - clasificat de categoria 5 a măturat insula cu o forță catastrofală.

La apogeu vântul susținut a atins 298 de kilometri pe oră. A fost mai puternic ca la uraganul Katrina care a făcut prăpăd în New Orleans, acum zece ani și a lăsat în urmă aproape 1.400 de morți.

O noapte întreagă a durat cea mai puternică furtună abătută vreodată asupra statului Jamaica.

Localnic: „Vijelia de care am avut parte...așa un vânt nu am mai auzit și simțit niciodată în viața mea.
Este pur și simplu copleșitor. Ni s-a transmis tuturor să ne pregătim o geantă pentru situații de urgență, să o ținem cu toate documentele importante”.

La lumina zilei, un oficial spunea că distrugerile seamănă cu scena unui film apocaliptic.

Andrew Holness, premierul din Jamaica: „Rapoartele pe care le avem până acum arată pagube mari produse spitalelor, pagube semnificative proprietăților rezidențiale, ale locuințelor și proprietăților comerciale”.

Dar adevărata amploare încă nu se cunoaște pentru că și comunicațiile au fost paralizate.

Cu o intensitate mai redusă, dar în continuare primejdios, Melissa s-a îndreptat spre Cuba. Sunt în vigoare avertizări de inundații și alunecări de teren

