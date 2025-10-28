Cel mai puternic uragan din acest an a lovit Jamaica. S-au înregistrat deja șapte fatalități

Uraganul Melissa, cel mai puternic de pe planetă din acest an, a ajuns în Jamaica, cu vânt de peste 280 de kilometri pe oră și ploaie ca la potop. Cel puțin 7 oameni au murit.

„Uraganul, de categoria 5 - supranumit furtuna secolului - vă pune viața în pericol", au avertizat, pe toate căile, autoritățile.

1,5 milioane de locuitori ai insulei din Caraibe, care ar putea fi afectați, au fost avertizați să stea la adăpost. Și neapărat să evite zonele joase unde valurile ar putea depăși 4 metri.

Sute de mii de oameni au rămas fără curent electric. Uraganul este periculos și pentru că se deplasează lent, așa că abia peste două-trei zile va trece de Jamaica.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













