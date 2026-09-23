Polo este o furtună „extrem de periculoasă”, cu vânturi maxime de 265 km/h, a anunțat Centrul Național pentru Uragane din Miami, SUA, potrivit Associated Press.

Miercuri dimineață, Polo era aproape staționar, la aproximativ 325 de kilometri sud de Zihuatanejo, în statul Guerrero. Se preconiza că va vira brusc spre nord-vest în cursul zilei și apoi se va deplasa spre vest-nord-vest în următoarele câteva zile.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, afirmă că experții sunt de părere că este puțin probabil ca uraganul să atingă uscatul.

Uraganul a pus din nou în alertă locuitorii de-a lungul coastei Pacificului din Mexic, după ce aceștia au fost loviți de o serie de cicloane puternice în ultimii ani. Plajele s-au golit, iar nori negri se învârteau deasupra mării agitate, în timp ce autoritățile mexicane au suspendat temporar cursurile marți în mai multe zone. Marina mexicană a închis porturile din statele Guerrero și Michoacán și a avertizat civilii și pescarii să fie precauți.

„Suntem îngrijorați și încercăm să ne protejăm afacerile”, spune o localnică, López Villegas. „Și, desigur, suntem triști pentru că este moștenirea noastră, patrimoniul nostru, care, dintr-o clipă în alta, ar putea fi distrus.”

Datele Centrului Național pentru Uragane din SUA arată că vânturile uraganului Polo au atins viteze comparabile doar cu câteva uragane din regiune din ultimele decenii, în principal cu uraganul Patricia, care a avut vânturi ce au atins 346 kph în 2015.