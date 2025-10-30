Uraganul Melissa continuă să facă ravagii. O localitate din Jamaica a fost distrusă complet

O localitate din Jamaica a fost distrusă complet de uraganul Melissa. Autoritățile de pe insulă abia încep să creioneze un bilanț, după trecerea urgiei.

Sunt cel puțin patru morți și pagube considerabile în sud-vestul insulei, în timp ce alte zone au scăpat cu daune minime. Uraganul a adus ploi abundente și în Haiti. Inundațiile au luat 23 de vieți pe această insulă, printre care 10 copii. În aceste momente, Arhipelagul Bahamas dă piept cu uraganul Melissa.

Din aer se poate vedea amploarea dezastrului din Jamaica – prima insulă „lovită” de uraganul Melissa. La apogeu, vântul susținut a atins 298 de kilometri pe oră. A fost mai puternic decât uraganul Katrina, care a făcut prăpăd în New Orleans, acum zece ani, și a lăsat în urmă aproape 1.400 de morți.

Echipele de intervenție s-au mobilizat cu mare dificultate în ajutorul localnicilor răniți sau blocați pe acoperișurile caselor inundate.

Andrew Holness, premierul statului Jamaica: „Spitalele au fost afectate, școlile au fost afectate, secțiile de poliție, unitățile de pompieri. O mare parte din infrastructura insulei a fost afectată.”

Copaci groși și stâlpi de electricitate sau de comunicații au fost puși la pământ, fapt care a blocat comunicațiile și traficul. Ajutoarele au început să ajungă la sinistrați la ore bune după trecerea urgiei.

Zeci de mii de localnici s-au îngrămădit în adăposturile deschise de autorități, înainte ca uraganul să lovească, dar și după, când și-au văzut locuințele spulberate de vânt.

De asemenea, 2.500 de turiști străini au fost surprinși de uragan pe insulă și așteaptă ca zborurile să fie reluate, pentru a se putea întoarce acasă.

David Watkins, blocat cu familia în Jamaica: „Am fost pe mod supraviețuire. Le-am transmis copiilor, soției, părinților și mătușii mele ce trebuie să facă atunci când lovește furtuna. Slavă Domnului că nu a fost nevoie să luăm măsuri. Alții nu au fost la fel de norocoși.”

Cu o intensitate mai mică, dar în continuare primejdios, Melissa a lovit Cuba și a provocat „daune însemnate”, potrivit autorităților de la Havana. 735.000 de persoane au fost evacuate. Ploile au umflat apele râurilor și au rupt de restul insulei o comunitate de peste 140.000 de persoane.

