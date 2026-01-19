Unul dintre cei mai importanți oameni ai Forumului de la Davos avertizează: „Capitalismul pierde încrederea publicului”

CEO-ul companiei BlackRock, Larry Fink, avertizează participanții la summitul anual al Forumului Economic Mondial de la Davos (Elveția) cu privire la pierderea încrederii publicului în capitalism.

La deschiderea celei de-a 56-a ediții a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, CEO-ul BlackRock, Larry Fink (foto articol), a transmis un avertisment important despre starea actuală a capitalismului și provocările globale cu care se confruntă societatea.

Într-un discurs de deschidere urmărit cu mare atenție, Fink a spus că modelul economic dominant - promovat și discutat anual în stațiunea montană elvețiană - se confruntă cu o criză de legitimitate și trebuie să se adapteze pentru a rămâne relevant, notează Axios.

Criza de încredere în capitalism

Asumându-și rolul de co-președinte interimar al WEF, Fink a subliniat că prosperitatea celebrată de liderii globali a lăsat prea mulți oameni în urmă, generând nemulțumire și un val de neîncredere în instituții. El a plasat discursul într-un context marcat de tensiuni politice și economice tot mai puternice, inclusiv de tensiunile dintre elitele globale și forțele populiste.

Un punct central al discursului a fost revoluția inteligenței artificiale (AI), pe care Fink a descris-o ca pe o probă de foc pentru capitalism: dacă beneficiile acesteia nu vor fi distribuite mai echitabil, sistemul economic ar putea pierde și mai mult din încrederea publică.

Davos, un forum între tradiție și presiuni moderne

Discursul lui Fink configurează tonul pentru întreaga săptămână de discuții, în condițiile în care participanții vor aborda teme precum inegalitatea economică, impactul AI, schimbările geopolitice și tensiunile comerciale. Prezența la forum a unor lideri proeminenți, printre care și președintele Statelor Unite, reflectă influența continuă a platformei, dar și presiunile tot mai mari asupra acesteia de a se adapta la realitățile din ce în ce mai complexe ale lumii moderne.

Forumul de la Davos debutează într-un climat în care întrebările legate de rolul elitelor globale și eficiența structurilor economice tradiționale sunt tot mai intense — iar discursul de deschidere al lui Fink accentuează necesitatea unei reinventări a sistemului pe care mulți îl considerau anterior imuabil.

