Unul dintre cei mai importanți oameni ai Forumului de la Davos avertizează: „Capitalismul pierde încrederea publicului”

Stiri externe
19-01-2026 | 22:15
Larry Fink
AFP

CEO-ul companiei BlackRock, Larry Fink, avertizează participanții la summitul anual al Forumului Economic Mondial de la Davos (Elveția) cu privire la pierderea încrederii publicului în capitalism.

autor
Alexandru Toader

La deschiderea celei de-a 56-a ediții a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, CEO-ul BlackRock, Larry Fink (foto articol), a transmis un avertisment important despre starea actuală a capitalismului și provocările globale cu care se confruntă societatea.

Într-un discurs de deschidere urmărit cu mare atenție, Fink a spus că modelul economic dominant - promovat și discutat anual în stațiunea montană elvețiană - se confruntă cu o criză de legitimitate și trebuie să se adapteze pentru a rămâne relevant, notează Axios.

Criza de încredere în capitalism

Asumându-și rolul de co-președinte interimar al WEF, Fink a subliniat că prosperitatea celebrată de liderii globali a lăsat prea mulți oameni în urmă, generând nemulțumire și un val de neîncredere în instituții. El a plasat discursul într-un context marcat de tensiuni politice și economice tot mai puternice, inclusiv de tensiunile dintre elitele globale și forțele populiste.

Un punct central al discursului a fost revoluția inteligenței artificiale (AI), pe care Fink a descris-o ca pe o probă de foc pentru capitalism: dacă beneficiile acesteia nu vor fi distribuite mai echitabil, sistemul economic ar putea pierde și mai mult din încrederea publică.

Citește și
trump macron merz zelenski
Liderii UE au pregătit o abordare de tip „morcovul și bățul” pentru întâlnirea cu Trump de la Davos. Miza principală

Davos, un forum între tradiție și presiuni moderne

Discursul lui Fink configurează tonul pentru întreaga săptămână de discuții, în condițiile în care participanții vor aborda teme precum inegalitatea economică, impactul AI, schimbările geopolitice și tensiunile comerciale. Prezența la forum a unor lideri proeminenți, printre care și președintele Statelor Unite, reflectă influența continuă a platformei, dar și presiunile tot mai mari asupra acesteia de a se adapta la realitățile din ce în ce mai complexe ale lumii moderne.

Forumul de la Davos debutează într-un climat în care întrebările legate de rolul elitelor globale și eficiența structurilor economice tradiționale sunt tot mai intense — iar discursul de deschidere al lui Fink accentuează necesitatea unei reinventări a sistemului pe care mulți îl considerau anterior imuabil.

Sursa: Axios

Etichete: Davos, capitalism,

Dată publicare: 19-01-2026 22:15

Articol recomandat de sport.ro
Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu
Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu
Citește și...
Tensiunile cresc în jurul Groenlandei. Gestul neașteptat făcut de Danemarca față de Statele Unite
Stiri externe
Tensiunile cresc în jurul Groenlandei. Gestul neașteptat făcut de Danemarca față de Statele Unite

Forumul Mondial Economic de la Davos, Elveția, a început luni (19 ianuarie), dar fără ca Danemarca să fie reprezentată, au declarat oficialii forumului pentru Bloomberg.

Liderii UE au pregătit o abordare de tip „morcovul și bățul” pentru întâlnirea cu Trump de la Davos. Miza principală
Stiri externe
Liderii UE au pregătit o abordare de tip „morcovul și bățul” pentru întâlnirea cu Trump de la Davos. Miza principală

Liderii UE care urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, se pregătesc să-și mute atenția de la Ucraina către Groenlanda și anunțul privind noile tarife vamale americane.

Davos 2026: Pe cine a trimis Vladimir Putin să-l reprezinte. Ginerele lui Trump, așteptat la Kremlin
Stiri externe
Davos 2026: Pe cine a trimis Vladimir Putin să-l reprezinte. Ginerele lui Trump, așteptat la Kremlin

Vladimir Putin va fi reprezentat la Forumul Economic Mondial de la Davos de către Kirill Dmitriev, emisarul său special. Acesta se va întâlni cu membri ai delegației SUA, din care face parte și președintele Donald Trump.

Recomandări
Când va fi gata bugetul de stat pe 2026. Surse: Guvernul va discuta cu primarii după creșterea taxelor și impozitelor
Stiri actuale
Când va fi gata bugetul de stat pe 2026. Surse: Guvernul va discuta cu primarii după creșterea taxelor și impozitelor

În ședința coaliției s-a agreat un calendar clar pentru adoptarea bugetului de stat pe 2026, procedurile urmând să se finalizeze până pe 27 februarie, susțin surse politice pentru Știrile ProTV.

Cea mai rece săptămână din această iarnă. Unde a fost cel mai frig. Oamenii îngheață de frig în case
Stiri actuale
Cea mai rece săptămână din această iarnă. Unde a fost cel mai frig. Oamenii îngheață de frig în case

A început cea mai rece săptămână din această iarnă. Deja s-au înregistrat -20 de grade în zori, iar acum polul frigului a fost în Maramureş.

Descoperirea făcută de anchetatori la locul accidentului feroviar din Spania. „Eroarea umană este practic exclusă”
Stiri externe
Descoperirea făcută de anchetatori la locul accidentului feroviar din Spania. „Eroarea umană este practic exclusă”

Anchetatorii au descoperit o îmbinare defectă pe şine după deraierea unui tren de mare viteză în Spania, care a provocat moartea a cel puţin 39 de persoane.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Ianuarie 2026

45:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 19 Ianuarie 2026

01:29:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Ianuarie 2026

01:44:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28