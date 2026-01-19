Davos 2026: Pe cine a trimis Vladimir Putin să-l reprezinte. Ginerele lui Trump, așteptat la Kremlin

19-01-2026 | 14:52
Vladimir Putin va fi reprezentat la Forumul Economic Mondial de la Davos de către Kirill Dmitriev, emisarul său special. Acesta se va întâlni cu membri ai delegației SUA, din care face parte și președintele Donald Trump.

Cristian Anton

Kirill Dmitriev, emisarul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, se va deplasa săptămâna aceasta în staţiunea elveţiană Davos, gazda Forumului Economic Mondial, unde se aşteaptă să se întâlnească cu membri ai delegaţiei americane, au declarat pentru Reuters, sub rezerva anonimatului, două surse familiarizate cu această vizită.

Duminică, principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat că discuţiile cu oficialii americani privind reglementarea conflictului cu Rusia, care durează de aproape patru ani, vor continua în cadrul Forumului Economic Mondial (WEF) din această săptămână.

Donald Trump va participa personal la reuniunea din acest an a Forumului Economic de la Davos, după ce anul trecut a adresat un discurs prin videoconferinţă. Şeful Casei Albe va fi însoţit de o delegaţie numeroasă din partea SUA.

Kremlinul a declarat că se pregăteşte să îi primească pe trimisul lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele preşedintelui american, Jared Kushner, la Moscova pentru discuţii de pace privind Ucraina, dar că nu a fost stabilită încă nicio dată exactă pentru această vizită.

forumul davos
România, cu cea mai mare delegație guvernamentală de până acum la Forumul Economic Mondial de la Davos

Trump dă vina pe Ucraina pentru blocarea negocierilor de pace

Dmitriev a călătorit în SUA în decembrie şi a purtat două zile de discuţii cu Witkoff şi Kushner. El i-a raportat lui Putin despre conţinutul acestora la întoarcerea la Moscova.

Witkoff şi Kushner s-au întâlnit ulterior cu oficiali din Ucraina şi Europa, iar apoi separat cu delegaţia ucraineană condusă de Umerov. Witkoff a calificat discuţiile drept "productive şi constructive".

Donald Trump şi Vladimir Putin au discutat despre războiul din Ucraina în cadrul unei convorbiri telefonice în 29 decembrie, care a fost descrisă de Casa Albă ca fiind "pozitivă".

Într-un interviu acordat Reuters în 14 ianuarie, Trump a declarat că Ucraina, şi nu Rusia blochează un potenţial acord de pace, într-o declaraţie care contrastează puternic cu cea a liderilor europeni, notează Reuters. 

Sursa: Agerpres

