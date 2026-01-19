Liderii UE au pregătit o abordare de tip „morcovul și bățul” pentru întâlnirea cu Trump de la Davos. Miza principală

Liderii UE care urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, se pregătesc să-și mute atenția de la Ucraina către Groenlanda și anunțul privind noile tarife vamale americane.

„Liderii UE se pregăteau să petreacă această săptămână la Davos pentru a-l convinge pe Trump să ofere garanții de securitate pentru Ucraina postbelică. În schimb, s-au trezit cu întrebarea dacă promisiunile sale pot fi considerate de încredere”, notează publicația Financial Times.

Haosul din jurul dorinței lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei s-a transformat dintr-o dispută bilaterală în ceea ce articolul descrie ca fiind cea mai gravă amenințare la adresa NATO din ultimele decenii și cea mai profundă ruptură în relațiile transatlantice.

Un diplomat european a declarat că liderii UE și delegațiile lor care urmează să se întâlnească cu Trump și oficialii americani la Davos își rup notițele și le înlocuiesc cu ceea ce sursa a descris ca fiind o abordare de tipul „morcovul și bățul” – prezentând modul în care Bruxelles-ul ar putea răspunde la tarifele lui Trump, alături de propuneri de detensionare a situației, notează sursa menționată, citată de Ukrainska Pravda.

În ceea ce privește acest tip de abordare, în politică, o țară oferă ajutor extern (morcovul), dar amenință cu sancțiuni economice (bățul) pentru a influența politica unei alte națiuni.

Diplomatul a declarat că nu este clar cum ar putea cineva să se așeze la masa negocierilor cu Trump și să discute garanțiile sale de securitate pentru Ucraina, adăugând că nu se poate avea încredere în el decât dacă realitatea însăși ar fi „dezactivată”.

Liderii UE vor convoca un summit de urgență la sfârșitul acestei săptămâni, programat provizoriu pentru joi, 22 ianuarie, după întâlnirile cu Trump la Davos.

În plus, potrivit mass-media, la Davos a avut deja loc o reuniune a consilierilor de securitate națională din țările occidentale. Deși inițial a fost convocată pentru a discuta despre Ucraina, în cele din urmă atenția s-a îndreptat către Groenlanda.

O reuniune a miniștrilor de Finanțe din zona euro la Bruxelles va fi, de asemenea, dedicată discutării crizei, se arată în articol.

Între timp, unii membri ai UE rămân optimiști, considerând că Trump a mai făcut amenințări goale și că, în ultimul an, Europa s-a confruntat cu momente similare, dar a găsit în cele din urmă modalități de a-l forța să dea înapoi.

În special, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care a vorbit cu Trump cu o zi înainte, a spus că acesta era „interesat să asculte” un posibil compromis.

