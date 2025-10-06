Unui profesor i s-a interzis să mai predea după ce a pălmuit un elev care a râs de un coleg

06-10-2025 | 22:38
elevi
Un profesor a fost dat afară din școală și ulterior i s-a interzis să mai predea în Anglia după ce a pălmuit un elev care a râs de un coleg de clasă care nu a putut răspunde la o întrebare.

Bernard Aquilina, un profesor în vârstă de 35 de ani din Farnborough, a primit interdicția pe termen nelimitat de a mai preda în Marea Britanie după ce a dat o palmă un elev pentru că a râs de un coleg de-al său care nu știa să răspundă la o întrebare, scrie Independent.

O comisie de etică l-a găsit vinovat pe Bernard Aquilina, profesor de informatică la Școala Gimnazială Cove din Hampshire, de conduită profesională inacceptabilă. El a fost dat afară din școală în mai 2024 și acum are interdicție să mai predea în Anglia.

Elevul care a fost lovit a declarat că un alt elev „a fost pus să răspundă pentru că nu era atent”. ”Am râs pentru că se chinuia. Domnul Aquilina a venit la mine, aplaudând și spunând: «Bravo!». Apoi m-a pălmuit pe obraz”, a spus copilul. Comisia a ascultat opt ​​elevi care au oferit declarații în mare parte consecvente.

Un elev a spus: „L-am văzut pe domnul Aquilina apropiindu-se de elevul A și spunându-i: «Dacă ești lipsit de respect, atunci pot să fiu și eu la fel». Elevul A a răspuns: «Ce am greșit? Am râs doar». Domnul Aquilina l-a pălmuit apoi pe elevul A cu mâna stângă deschisă peste obrazul stâng. A fost o palmă puternică și am putut să o aud tare de unde stăteam”.

Imaginile de pe camerele de supraveghere furnizate Comisiei au susținut, de asemenea, relatările elevilor.

Comisia a considerat că, deși domnul Aquilina a arătat unele remușcări, deși limitate, pentru acțiunile sale, nu a arătat nicio înțelegere a comportamentului său și nici nu a interacționat cu gravitatea acțiunilor sale”, se arată într-un comunicat. „Nu au existat dovezi că domnul Aquilina a adus o contribuție excepțională la predare”.

Măsura extremă, luată și pentru că profesorul nu regreta fapta 

Marc Cavey, factorul de decizie în acest caz, a declarat: „În opinia mea, lipsa dovezilor că domnul Aquilina și-a dezvoltat o înțelegere completă a comportamentului său înseamnă că există un anumit risc de repetare a acestui comportament, iar acest lucru pune în pericol bunăstarea viitoare a elevilor”.

Incidentul a avut loc pe 5 februarie 2024, iar Aquilina a fost ulterior concediat din școală în urma unei anchete și a unei audieri disciplinare în mai 2024. El preda din septembrie 2020.

Acum i se interzice să predea pe termen nelimitat în nicio școală, colegiu, centru de cazare pentru tineri sau orfelinat din Anglia. El poate solicita anularea ordinului său de interdicție în septembrie 2029.

Comisia a constatat că gestul său constituie o infracțiune și a declarat că Aquilina și-a încălcat datoria de diligență față de elevi și obligația de a respecta limitele corespunzătoare.

Acțiunile domnului Aquilina au fost fundamental incompatibile cu calitatea sa de profesor și, ca atare, comisia a considerat că pedeapsa interdicției a fost atât proporțională, cât și adecvată”, se arată într-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al Școlii Cove a declarat: „Siguranța și bunăstarea tuturor elevilor este prioritatea noastră absolută. Orice preocupare privind protecția personalului va fi întotdeauna tratată extrem de serios și, așa cum am făcut și cu această ocazie, vom acționa întotdeauna pentru a ne asigura că se ia cea mai potrivită măsură, urmând toate procesele necesare și colaborând cu agențiile relevante, după cum este necesar. Suntem mulțumiți să vedem că rezultatul acestei anchete reflectă gravitatea conduitei individului”.

