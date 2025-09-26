Senatul a lansat un ghid practic despre bullying în școli pentru profesori, părinți și elevi. Ce cuprinde

Fenomenul bullyingului rămâne o problemă reală în şcolile din România. Pentru a sprijini cadrele didactice, părinţii şi elevii, psihologul Crina Nedelcu, preşedintele Fundaţiei Neuroatipic, a lansat un set de ghiduri practice la Senat.

Patru ghiduri pentru comunitatea şcolară

„Am sintetizat peste 20 de ani de experienţă de cabinet în patru ghiduri: pentru elevi, părinţi, profesori şi structurile responsabile cu siguranţa şcolară”, a explicat Crina Nedelcu. Publicaţiile sunt disponibile gratuit pe site-urile fundaţiei şi ale Poliţiei Române.

Unul dintre materiale, intitulat „Eroul din clasă”, îi învaţă pe elevi cum să fie empatici şi cum să intervină atunci când un coleg este marginalizat.

Diferenţa dintre agresivitate şi bullying

„Bullyingul înseamnă comportamente repetate – verbale, fizice, emoţionale sau sociale. Nu este doar o ceartă între copii. Consecinţele pot fi grave, de la anxietate la izolare”, a subliniat psihologul.

Ea a amintit cazul unui copil cu autism, victima unor atacuri repetate, care a ajuns să sufere o criză de anxietate confundată cu una epileptică.

Rolul părinţilor şi profesorilor

Potrivit specialistei, adulţii trebuie să observe semnalele transmise de copii. „Nu putem lăsa totul pe seama consilierilor şcolari, care sunt prea puţini. Părinţii şi profesorii trebuie să asculte, să medieze şi să intervină ferm atunci când regulile sunt încălcate.”

Resurse pentru toţi

Comisarul-şef Alexandru Leuţu-Cotroceanu, şeful Serviciului Siguranţă Şcolară din IGPR, a salutat lansarea ghidurilor: „Colaborarea dintre şcoli şi poliţie este una reală. Avem protocoale cu societatea civilă, iar aceste materiale completează eforturile noastre de prevenţie”, potrivit News.ro

