Senatul a lansat un ghid practic despre bullying în școli pentru profesori, părinți și elevi. Ce cuprinde

Stiri Educatie
26-09-2025 | 11:04
elevi, liceu
Shutterstock

Fenomenul bullyingului rămâne o problemă reală în şcolile din România. Pentru a sprijini cadrele didactice, părinţii şi elevii, psihologul Crina Nedelcu, preşedintele Fundaţiei Neuroatipic, a lansat un set de ghiduri practice la Senat.

autor
Stirileprotv

Patru ghiduri pentru comunitatea şcolară

„Am sintetizat peste 20 de ani de experienţă de cabinet în patru ghiduri: pentru elevi, părinţi, profesori şi structurile responsabile cu siguranţa şcolară”, a explicat Crina Nedelcu. Publicaţiile sunt disponibile gratuit pe site-urile fundaţiei şi ale Poliţiei Române.

Unul dintre materiale, intitulat „Eroul din clasă”, îi învaţă pe elevi cum să fie empatici şi cum să intervină atunci când un coleg este marginalizat.

Diferenţa dintre agresivitate şi bullying

Citește și
liceu tehnologic satu mare
Un elev amenințat cu briceagul în clasă de un coleg a obținut ordin de protecție. Ce se va întâmpla în timpul orelor

„Bullyingul înseamnă comportamente repetate – verbale, fizice, emoţionale sau sociale. Nu este doar o ceartă între copii. Consecinţele pot fi grave, de la anxietate la izolare”, a subliniat psihologul.

Ea a amintit cazul unui copil cu autism, victima unor atacuri repetate, care a ajuns să sufere o criză de anxietate confundată cu una epileptică.

Rolul părinţilor şi profesorilor

Potrivit specialistei, adulţii trebuie să observe semnalele transmise de copii. „Nu putem lăsa totul pe seama consilierilor şcolari, care sunt prea puţini. Părinţii şi profesorii trebuie să asculte, să medieze şi să intervină ferm atunci când regulile sunt încălcate.”

Resurse pentru toţi

Comisarul-şef Alexandru Leuţu-Cotroceanu, şeful Serviciului Siguranţă Şcolară din IGPR, a salutat lansarea ghidurilor: „Colaborarea dintre şcoli şi poliţie este una reală. Avem protocoale cu societatea civilă, iar aceste materiale completează eforturile noastre de prevenţie”, potrivit News.ro

Sursa: News.ro

Etichete: profesori, elevi, ghid, scoli, senat, bullying,

Dată publicare: 26-09-2025 11:04

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
ImproSolving: Un spectacol al Teatrului ”Tudor Vianu” din Giurgiu îi învață pe copii cum să lupte împotriva bullying-ului
Cultura
ImproSolving: Un spectacol al Teatrului ”Tudor Vianu” din Giurgiu îi învață pe copii cum să lupte împotriva bullying-ului

Într-o perioadă în care cazurile de bullying în școli devin tot mai frecvente și mai vizibile, Teatrul ”Tudor Vianu” din Giurgiu răspunde printr-un proiect care pune în centrul atenției vocea copiilor și a adolescenților.  

Un elev amenințat cu briceagul în clasă de un coleg a obținut ordin de protecție. Ce se va întâmpla în timpul orelor
Stiri Educatie
Un elev amenințat cu briceagul în clasă de un coleg a obținut ordin de protecție. Ce se va întâmpla în timpul orelor

Violența și cazurile de bullying în școli capătă proporții. Ca să facă față unei astfel de situații, un elev în clasa a 9-a de la un liceu tehnologic din Satu Mare a obținut ordin de protecție împotriva unui coleg de clasă.

O fată de 13 ani din Timișoara a fost pusă de 4 colege să meargă în genunchi și să latre. Imaginile au apărut pe internet
Stiri actuale
O fată de 13 ani din Timișoara a fost pusă de 4 colege să meargă în genunchi și să latre. Imaginile au apărut pe internet

Un caz de bullying - petrecut într-un liceu din Timișoara - a intrat în atenția polițiștilor. O fată de 13 ani a fost umilită de 4 colege care au filmat scena și au postat videoclipul pe o rețea socială.

Recomandări
Alegeri în Republica Moldova 2025. Uniunea Europeană acuză Rusia de un ”amestec profund”, o ”tactică clasică de manipulare”
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova 2025. Uniunea Europeană acuză Rusia de un ”amestec profund”, o ”tactică clasică de manipulare”

Republica Moldova este supusă unei ”campanii de dezinformare fără precedent” desfăşurată de către Rusia, odată cu apropierea alegerilor legislative, acuză Uniunea Europeană (UE), relatează AFP.

Până să ajungă coaliția la un acord, unele primării au început deja să dea afară oameni. Cu cât au redus cheltuielile
Stiri actuale
Până să ajungă coaliția la un acord, unele primării au început deja să dea afară oameni. Cu cât au redus cheltuielile

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile
Stiri actuale
Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile

Tânărul de 17 de ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare către școli, spitale și alte instituții din România, a fost reținut de DIICOT joi seară, după o nouă audiere, de aproximativ trei ore.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28