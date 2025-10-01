Un copil de 7 ani și mama lui ar fi loviți de o femeie de serviciu a unei școli din Vaslui. „Te omor, te strâng de gât"

E anchetă la o școală din județul Vaslui, după ce o femeie de serviciu a fost acuzată că a lovit un elev, dar și pe mama acestuia. Părintele venise la școală să ceară explicații, după ce băiețelul de 7 ani s-a plâns de agresivitatea îngrijitoarei.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Mama copilului povestește că cel mic i-a dezvăluit totul, cu ochii în lacrimi, chiar în fața unității de învățământ.

Mama copilului: „Copilul meu a ieșit la poartă și s-a apucat de plâns: "Mamă, hai să luăm ghiozdanul, eu în școală nu mai vin". Doamna de serviciu, azi, pe mine și pe Busu, un alt copilaș, ne-a agresat: "Te omor, te strâng de gât" – foarte multe amenințări.”

În ziua următoare, femeia a mers din nou la școală, hotărâtă să ceară explicații. Dar spune că a fost oprită de îngrijitoare.

Mama copilului: „Ori mă aștepta, ori era întâmplător acolo. Vorbea foarte urât. M-a agresat verbal, mi-a băgat mâna în gât, m-a izbit cu ușa. Am numai vânătăi. Se vede și pe înregistrare tot ce spun. Apoi am fost lovită și cu palma.”

Pe de altă parte, elevul ar mai fi fost lovit și altădată, spune mama. Dar îngrijitoarea ar fi susținut atunci că băiatul s-a lovit din greșeală.

Mama copilului: „Mi-a explicat, cum susține dumneaei, că după ore copilul a intrat în baie, ea spăla pe jos, a alunecat și a căzut cu capul. Copilul nu spune același lucru. Spune că doamna i-a zis: "Te-am prins! Iar ai dat drumul la apă? Iar ai făcut obrăznicii?” „M-a prins de piept, eu m-am tras și am venit cu capul de margine”.”



Reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Vaslui au venit la școală, au discutat cu cei implicați și au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere.

Andrei Huiban, purtător de cuvânt al ISJ Vaslui: „Va fi întocmit un raport, iar în funcție de acesta vom decide dacă e cazul ca Inspectoratul să intervină sau dacă lucrurile se pot rezolva în interiorul școlii.”

Cazul a intrat și în atenția oamenilor legii. Între timp, mama a obținut un certificat medico-legal și a cerut un ordin de protecție pe numele femeii de serviciu.



Bogdan Gheorghiță, IPJ Vaslui: „A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, fiind efectuate cercetări, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale."

Femeia de serviciu a fost mutată de la școala unde a avut loc incidentul, pe perioada anchetei. Până în acest moment, nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere.

