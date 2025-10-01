Un copil de 7 ani și mama lui ar fi loviți de o femeie de serviciu a unei școli din Vaslui. „Te omor, te strâng de gât"

Stiri Socante
01-10-2025 | 07:51
×
Codul embed a fost copiat

E anchetă la o școală din județul Vaslui, după ce o femeie de serviciu a fost acuzată că a lovit un elev, dar și pe mama acestuia. Părintele venise la școală să ceară explicații, după ce băiețelul de 7 ani s-a plâns de agresivitatea îngrijitoarei.  

autor
Cătălina Vieru

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Mama copilului povestește că cel mic i-a dezvăluit totul, cu ochii în lacrimi, chiar în fața unității de învățământ.

Mama copilului: „Copilul meu a ieșit la poartă și s-a apucat de plâns: "Mamă, hai să luăm ghiozdanul, eu în școală nu mai vin". Doamna de serviciu, azi, pe mine și pe Busu, un alt copilaș, ne-a agresat: "Te omor, te strâng de gât" – foarte multe amenințări.”

În ziua următoare, femeia a mers din nou la școală, hotărâtă să ceară explicații. Dar spune că a fost oprită de îngrijitoare.

Citește și
politia sot agresat
Bărbat din Olt, bătut de rudele soției, pentru că nu dădea bani pentru copii. Are răni pe tot corpul

Mama copilului: „Ori mă aștepta, ori era întâmplător acolo. Vorbea foarte urât. M-a agresat verbal, mi-a băgat mâna în gât, m-a izbit cu ușa. Am numai vânătăi. Se vede și pe înregistrare tot ce spun. Apoi am fost lovită și cu palma.”

Pe de altă parte, elevul ar mai fi fost lovit și altădată, spune mama. Dar îngrijitoarea ar fi susținut atunci că băiatul s-a lovit din greșeală.

Mama copilului: Mi-a explicat, cum susține dumneaei, că după ore copilul a intrat în baie, ea spăla pe jos, a alunecat și a căzut cu capul. Copilul nu spune același lucru. Spune că doamna i-a zis: "Te-am prins! Iar ai dat drumul la apă? Iar ai făcut obrăznicii?” „M-a prins de piept, eu m-am tras și am venit cu capul de margine”.”

Reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Vaslui au venit la școală, au discutat cu cei implicați și au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere.

Andrei Huiban, purtător de cuvânt al ISJ Vaslui: „Va fi întocmit un raport, iar în funcție de acesta vom decide dacă e cazul ca Inspectoratul să intervină sau dacă lucrurile se pot rezolva în interiorul școlii.”

Cazul a intrat și în atenția oamenilor legii. Între timp, mama a obținut un certificat medico-legal și a cerut un ordin de protecție pe numele femeii de serviciu.

Bogdan Gheorghiță, IPJ Vaslui: „A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, fiind efectuate cercetări, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale."

Femeia de serviciu a fost mutată de la școala unde a avut loc incidentul, pe perioada anchetei. Până în acest moment, nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere.

Plan masiv de înzestrare a Armatei. România cumpără peste 200 de tancuri, vehicule și arme de peste 7,5 miliarde de dolari

Sursa: Pro TV

Etichete: vaslui, scoala, lovit, elev,

Dată publicare: 01-10-2025 07:47

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
Citește și...
Un bărbat de 36 de ani din Dâmbovița a bătut o femeie și un bărbat, pe stradă. Incidentul a fost filmat de martori
Stiri actuale
Un bărbat de 36 de ani din Dâmbovița a bătut o femeie și un bărbat, pe stradă. Incidentul a fost filmat de martori

Un individ de 36 de ani din comuna Lungulețu, Dâmbovița, este cercetat de oamenii legii după ce a bătut crunt, pe stradă, un bărbat și o femeie. Incidentul violent a fost filmat de martori.

Bărbat din Olt, bătut de rudele soției, pentru că nu dădea bani pentru copii. Are răni pe tot corpul
Stiri actuale
Bărbat din Olt, bătut de rudele soției, pentru că nu dădea bani pentru copii. Are răni pe tot corpul

Un bărbat din Olt a fost snopit în bătaie de rudele fostei soţii. Femeia s-a plâns apropiaților că fostul soț nu i-a dat bani pentru creșterea celor doi copii, pe care îi au împreună, iar familia s-a gândit să o răzbune.

Scandal pe străzile din Piatra-Neamț. Doi prieteni de pahar, ridicați de polițiști după ce s-au luat la bătaie
Stiri actuale
Scandal pe străzile din Piatra-Neamț. Doi prieteni de pahar, ridicați de polițiști după ce s-au luat la bătaie

Doi indivizi de 29 şi 42 de ani din Piatra-Neamţ au fost încătuşaţi de poliţişti după ce s-au bătut și au provocat haos pe o stradă din oraş.

Tineri arestați după ce ar fi bătut și sechestrat un bărbat din Dâmbovița din cauza unei datorii
Stiri actuale
Tineri arestați după ce ar fi bătut și sechestrat un bărbat din Dâmbovița din cauza unei datorii

Doi tineri, în vârstă de 20 de ani, au fost arestați preventiv în Dâmbovița, după ce ar fi bătut și sechestrat un bărbat de 50 de ani.

Un bărbat a blocat două ambulanțe în Burgas, i-a bătut cu ranga pe medici și a distrus salvările. Apoi a vrut să-i împuște
Stiri externe
Un bărbat a blocat două ambulanțe în Burgas, i-a bătut cu ranga pe medici și a distrus salvările. Apoi a vrut să-i împuște

Un bărbat beat din Burgas a blocat cu mașina două ambulanțe aflate în misiune și i-a bătut pe medici, dar și pe martorii de pe stradă, cu ranga, după care a încercat să-i împuște.  

Recomandări
România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive
Stiri actuale
România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive

România ar putea începe curând, alături de Ucraina, producţia de drone defensive pentru uz intern şi pentru aliaţii din UE şi NATO, a spus ministrul de Externe Oana Ţoiu pentru Reuters.

”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate
Stiri externe
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ
Stiri actuale
Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Autostrada Pitești - Sibiu începe să prindă contur, pe anumite porțiuni. Tunelurile gemene Alina și Daniela sunt aproape gata, iar în 2026, de Crăciun, am putea merge de la București până la Tigveni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Septembrie 2025

45:36

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28