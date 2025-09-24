Profesoară de muzică înjunghiată în față de un elev de gimnaziu, în Franța. Este un caz „izolat”, spune primarul

O profesoară a fost înjunghiată în față de un elev, la o școală din Franța, iar motivația atacului sângeros rămâne, deocamdată, neclară. Atacatorul a încercat să se sinucidă, dar a fost capturat de autorități.

Profesoara de muzică în vârstă de 65 de ani a fost înjunghiată în față de un elev de 14 ani, miercuri dimineața, în timpul orelor la o școală gimnazială din Alsacia, nord-estul Franței, relatează presa franceză citată de Reuters și preluată de Agerpres.

Atacatorul, care s-a refugiat după incident, a fost arestat rapid de autorități. În timpul arestării, copilul și-a provocat și el o plagă prin înjunghiere și a fost transportat la spital, notează postul francez BFM.

Ministrul francez al educației, Elisabeth Borne, a reacționat ferm pe rețeaua X, anunțând activarea unei unități de intervenție de urgență pentru sprijinirea elevilor și personalului școlii. Ea a exprimat solidaritate față de profesor și comunitatea școlară: „Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui profesor de către un elev la o școală gimnazială din Bas-Rhin.”

Primarul orașului Benfeld, Jacky Wolforth, a declarat că școala a fost evacuată și a calificat incidentul drept unul „izolat”.

În Franța, securitatea școlilor este o temă sensibilă după mai multe incidente violente și atacuri asupra cadrelor didactice din ultimii ani, printre care decapitarea profesorului Samuel Paty în 2020, după ce a prezentat la orele despre libertatea de exprimare caricaturi ale profetului Mahomed.

