Elev de 16 ani, rănit cu un briceag în timpul unei altercaţii cu un coleg de 18 ani, într-un liceu din Târgu Jiu

Un elev de 16 ani a fost rănit la o mână cu un briceag, în timpul unei altercații care a pornit la Colegiul Tehnic nr. 2 din Târgu Jiu, între el și un coleg cu doi ani mai mare.

Deși băiatul de 16 ani este cel care avea briceagul asupra sa, el a sfârșit prin a fi cel agresat. Băiatul de 18 ani a fost dus la audieri la Poliție.

„În după-amiaza de 26 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că, în incinta unui liceu din localitate, a avut loc o altercație între doi elevi. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un tânăr de 16 ani, din comuna Bălănești, și unul de 18 ani, din comuna Scoarța, ar fi avut un conflict spontan, în incinta liceului, în timpul căruia elevul de 16 ani ar fi fost rănit superficial, în zona uneia dintre mâini, cu un briceag pe care îl avea asupra sa chiar el”, a transmis, joi, IPJ Gorj.

Sursa citată a precizat că adolescentul de 16 ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar cel de 18 ani a fost însoțit la sediul Poliției pentru audieri.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și port ilegal de obiecte periculoase.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













