Elevii români se luptă cu depresia și anxietatea. Aproape jumătate spun că nu sunt sprijiniți

16-09-2025 | 19:54
Școala nu înseamnă doar să ajuți copilul să învețe, ci și să-i susții permanent echilibrul menta, asta spun autorii primei cercetări complexe a bunăstării elevilor români care aduce concluzii alarmante.

Adriana Stere

În lipsa consilierii constante, afecțiuni ca depresia și anxietatea sunt frecvente. Comisia Europeană, a venit cu o recomandare: să introducem și noi o materie specială de învățare socio-emoțională.

Reporter: Cât de des vă simțiți obosite?

Eleve: „Foarte des! Școala și meditațiile, n-am ce să zic. Mergem la cafea și cam atâta”.

E o soluție care funcționează doar câteva ore, la cea mai frecventă problemă a elevilor din școlile publice. Cercetarea, făcută de UNICEF, Comisia Europeană și Ministerul Educației arată că 46% dintre ei simt o oboseală persistentă. 33% dintre școlari spun că se luptă cu neliniștea, supărarea și îngrijorarea. 31% se luptă și cu singurătatea.

Elev: „Colegi care au ajuns să nu mai vorbească cu noi la școală din cauza stresului, care nu ieșeau cu noi în weekend”.

În școlile de stat, un elev din opt este capabil de reacții emoționale intense, adică să devină agresiv sau să se izoleze brusc de cei din jur. Iar unul din șase riscă să devină anxios sau depresiv. Riscul este de două ori mai mare în cazul fetelor și tinde să crească spre finalul gimnaziului, înaintea examenului din clasa a opta.

Deși mare parte dintre elevi consideră că au o experiență școlară pozitivă, totuși 25% dintre ei sunt de părere că școala nu îi ajută să se dezvolte în viață. 40% nu se simt protejați și nici încurajați să spună ce gândesc sau ce simt.

Elev: „Înjurături, atâta. Ne-am obișnuit, să zic așa”.

Elev: „Nimic grav, să se ia la pumni sau... cum am auzit în alte licee, în alte zone din București, să se ia la cuțite”.

Copiii caută sprijin pe rețetele sociale, și mai puțini de la consilierii școlari sau psihologi.

Anna Riatti, reprezentantul UNICEF: „Avem nevoie și de părinți, să ne ajute să-i ținem pe copii în școală, să facă față dificultăților sociale și emoționale”.

Între timp, în Finanda, diriginții iau familia drept aliat, în cazul unui comportament problematic al copilului. Pregătesc din start un „plan pentru bunăstarea elevului” și monitorizează constant starea copiilor prin autoevaluări. Franța a introdus în programa tuturor copiilor de la 3 la 10 ani cursuri de empatie, iar din acest an toți profesorii trec printr-un training despre sănătatea mentală.

