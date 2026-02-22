Imediat după ce Curtea a luat cu o majoritate de şase din cei nouă judecători decizia respectivă, Trump a semnat un ordin executiv care stabilea la 10% nivelul taxelor vamale pentru întreg comerţul internaţional al SUA.

El a precizat sâmbătă că a ridicat procentajul după o "analiză aprofundată" şi că nivelul de 15% este complet legal conform prerogativelor prezidenţiale.

„În calitate de preşedinte al Statelor Unite ale Americii, voi majora, cu efect imediat, taxele vamale mondiale de 10% aplicate ţărilor, multe dintre ele „jefuind” SUA de zeci de ani, fără să fie pedepsite (până la venirea mea!), la nivelul maxim permis şi testat legal, de 15%”, a scris el într-o postare pe Truth Social.

Noile taxe se vor aplica din 24 februarie, timp de 15 zile, cu unele exceptări sectoriale, în special pentru industria farmaceutică, precum şi pentru produsele care intră în SUA în cadrul acordului trilateral cu Mexicul şi Canada, a precizat Casa Albă într-un comunicat. Nivelul de 15% este valabil pentru ţările şi entităţile suprastatale care au încheiat deja acorduri comerciale cu Statele Unite, inclusiv pentru Uniunea Europeană.