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Liderul de la Kiev afirmase că trimișii speciali ai lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, vor să ajungă la un acord de pace cât mai repede, ideal până în ianuarie, notează Ukrainska Pravda.

„Cine a spus asta?”, a întrebat Trump, zâmbind și schimbând o privire cu unul dintre consilierii săi aflați în încăpere. „Ce vrea să fac?”, a adăugat președintele american.

Trump a susținut că războiul continuă pentru că este nevoie de acordul ambelor părți pentru a-l încheia. El a folosit expresia „e nevoie de doi pentru a dansa tango”, sugerând că nici Rusia, nici Ucraina nu sunt întotdeauna pregătite să facă pace.

Donald Trump: Nu am un termen-limită. Vreau doar ca războiul să se termine

„Nu am un termen-limită fix. Vreau doar ca asta să se termine. Știți, nu este treaba noastră. Mi-ar plăcea să se încheie chiar astăzi, dar e nevoie de doi pentru a dansa tango. Așa că vom vedea ce se întâmplă. Uneori pare că (președintele rus Vladimir) Putin este pregătit, dar Zelenski nu. Alteori, Zelenski chiar vrea să încheie războiul, dar Putin nu. Depinde de zi”, a declarat Trump.

Anterior, Zelenski a afirmat, într-un interviu acordat Bloomberg, că Jared Kushner și Steve Witkoff insistă ca un acord de pace să fie încheiat „cât mai curând posibil”, ideal înainte de luna ianuarie.

Președintele ucrainean a avertizat însă că țara sa riscă să fie nevoită să facă concesii importante, în timp ce Vladimir Putin nu dă semne că ar fi dispus să pună capăt războiului.

„Există dorința de a acționa foarte rapid, iar atât noi, cât și rușii înțelegem acest lucru. Înțelegem costul potențial. Și noi ne dorim cu adevărat pacea, dar nu cu prețul unor concesii făcute doar de Ucraina”, a subliniat Zelenski.