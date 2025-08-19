Ucraina are în dotare o nouă rachetă de croazieră ”gigant”. Poate lovi ținte în Rusia de până la 3000 de kilometri

Ucraina a început să producă o nouă rachetă de croazieră care, potrivit ministrului apărării, ar fi capabilă să transporte o încărcătură explozivă de 1.000 kg pe o distanță de aproape 3.000 de kilometri.

Denis Șmihal, care a fost numit ministru al apărării în iulie, a declarat luni, în cadrul unui eveniment public, că a început producția în serie a rachetei, denumită Flamingo.

Ministrul a refuzat să discute mai multe detalii despre rachetă, spunând că mai multe informații vor fi dezvăluite „la momentul potrivit”, potrivit Business Insider.

Anunțul său vine însă la o zi după ce alte surse din Ucraina au anunțat specificațiile sale. Efrem Lukatsky, fotograf al Associated Press, a publicat luni o imagine cu o rachetă de mari dimensiuni pe care a identificat-o ca fiind Flamingo.

În mesajul său de pe Facebook, Lukatsky a precizat că fotografia a fost făcută într-un atelier al companiei ucrainene de apărare Fire Point. El a scris, de asemenea, că racheta are o rază de acțiune de 3.000 de kilometri, adică aproximativ 1.800 de mile.

După postarea lui Lukatsky pe Facebook, ziarul ucrainean Mirror of the Week a încărcat luni un videoclip în care se pare că racheta este lansată dintr-un câmp deschis.

În clip, Flamingo este văzut montat pe șine pe o platformă înclinată înainte de a fi lansat. Racheta începe să urce aproape imediat după lansare.

Mirror of the Week a relatat că videoclipul prezenta o rachetă Flamingo lansată asupra unei ținte rusești, indicând faptul că arma este deja utilizată în luptă.

Într-un alt videoclip al acestui canal, racheta este văzută cu aripi fixe, la fel ca Flamingo fotografiat de Lukatsky.

Publicația a scris luni că Fire Point a precizat că a testat racheta Flamingo în urmă cu câteva luni și că aceasta a intrat în producție în serie. Mirror of the Week a scris, de asemenea, că racheta poate transporta o sarcină utilă maximă de 1.150 kg, cu o rază de acțiune de 1.800 de mile.

Racheta Flamingo seamănă foarte mult cu o altă rachetă nouă

Flamingo are o asemănare izbitoare cu FP-5 produsă de Milanion Group, o firmă de apărare cu sediul în Abu Dhabi, care colaborează cu Ucraina cel puțin din 2021.

În acel an, firma a semnat un memorandum de înțelegere cu o companie ucraineană. De la începutul războiului pe scară largă, aceasta a furnizat trupelor din Kiev și sistemul său mobil de mortiere Alakran și vehicule terestre fără pilot.

Milanion Group a prezentat FP-5 în februarie la o expoziție de apărare din Abu Dhabi. Acolo, a declarat că racheta este echipată cu tehnologie anti-bruiaj și navigație prin satelit și poate zbura până la patru ore la o viteză maximă de croazieră de 559 mph.

Firma a mai susținut că FP-5 poate transporta o sarcină utilă de până la 1.000 kg și poate zbura aproape 3000 de kilometri.

Această capacitate înseamnă, de asemenea, că FP-5 este o rachetă gigantică, cu o anvergură a aripilor de 20 de picioare și o greutate la decolare de 6.000 kg, sau 6,6 tone. O astfel de dimensiune și greutate pentru o rachetă de croazieră nu a mai fost văzută în armatele occidentale moderne de la începutul Războiului Rece.

În comparație, racheta de croazieră Tomahawk fabricată în SUA are o greutate la decolare de până la 1.600 kg și transportă o încărcătură explozivă de 450 kg. Iar racheta de croazieră rusească Kh-101, cu rază lungă de acțiune, care poate zbura până la 5500 de kilometri, are o greutate la decolare de aproximativ 2.400 kg.

În broșura sa despre FP-5, Milanion Group a afirmat că poate construi peste 50 de rachete pe lună.

În ciuda acestor similitudini, nu s-a confirmat încă dacă Flamingo sau FP-5 sunt direct legate. Milanion Group nu a răspuns la solicitarea de comentarii despre Flamingo trimisă de Business Insider în afara programului normal de lucru.

Ucraina dorește o amenințare pe distanță lungă

O rază de acțiune de 3000 de kilometri ar permite Ucrainei să lovească mai adânc în Rusia, potențial la instalațiile de producție militară.

O nouă rachetă cu o putere și o rază de acțiune atât de devastatoare înseamnă că poate amenința potențial centrele rusești de blindate, vehicule de luptă ale infanteriei, drone și sisteme de artilerie din Munții Ural, situate la aproximativ 1.600 de kilometri de Ucraina.

Până în prezent, Kievul s-a bazat în principal pe drone de atac unidirecționale mai lente, care seamănă cu aeronavele de tip Cessna, pentru a ataca rafinăriile de petrol și fabricile din zona Moscovei și dincolo de aceasta. Distanța dintre Kiev și Moscova, de exemplu, este de doar 725 de kilometri.

Yelabuga, o zonă economică specială unde se crede că Rusia produce propria versiune a dronei Shahed, se află, de asemenea, la aproximativ 1300 de kilometri de Ucraina.

Ucraina a demonstrat deja că poate produce local rachete de croazieră în timp de război.

Racheta anti-navă de fabricație proprie, Neptune, este o armă subsonică lansată de pe un camion, care a fost utilizată pentru a scufunda nava Moskva, nava amiral a Flotei Ruse din Marea Neagră.

