Nisipul fusese împărțit în 12 sticle de plastic, fiecare etichetată cu numele plajei sardine de unde provenea materialul, relatează Il Messaggero.

Turistul a fost depistat de funcționarii Agenției pentru Vamă și Monopoluri (ADM), împreună cu personalul de supraveghere al Autorității Portuare din Sardinia, care au confiscat întreaga cantitate de nisip.

Bărbatului i-a fost imputată încălcarea Legii regionale nr. 16 din 28 iulie 2017, care reglementează activitățile turistice în Sardinia. Aceasta interzice colectarea, deținerea și comercializarea nisipului, pietricelelor și scoicilor fără autorizație.

Interdicția se aplică inclusiv atunci când materialele sunt luate fără intenția de a fi vândute sau de a obține un profit. Cei care încalcă legea riscă amenzi cuprinse între 500 și 3.000 de euro.

Materialele confiscate au fost depozitate la sediul biroului vamal din Porto Torres. În următoarele zile, autoritățile vor organiza, în colaborare cu instituțiile competente, operațiunile de returnare a nisipului pe plajele de unde a fost colectat.

Măsura are ca scop protejarea integrității ecosistemelor de coastă și a zonelor cu dune de nisip.