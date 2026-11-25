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Decizia a fost confirmată de Olena Ivanovska, comisarul ucrainean pentru protecția limbii de stat, care a precizat că oficialul va trebui să plătească o amendă de 3.400 de grivne (aproximativ 68 de euro), transmite publicația Meduza.

Potrivit declarațiilor Elenei Ivanovska, ordinul oficial de sancțiune îi va fi înmânat lui Budanov miercuri, 25 noiembrie. Deși legislația prevede că o primă abatere de acest fel poate fi sancționată doar cu un avertisment, comisarul a decis să aplice direct amenda, invocând funcția înaltă a acestuia.

„În această situație, am decis să nu mă limitez la un avertisment: când este vorba despre o declarație publică a unui înalt oficial guvernamental, responsabilitatea pentru respectarea legii trebuie să fie la cel mai înalt nivel, așa că am emis imediat o decizie prin care se impune o amendă”, a explicat Ivanovska. Aceasta a adăugat că Budanov „nu s-a ascuns în spatele legii marțiale, al circumstanțelor extraordinare sau al funcției sale, ci și-a asumat responsabilitatea ca un cetățean obișnuit”.

Contextul în care a avut loc acest incident este unul extrem de tensionat. Evenimentele s-au desfășurat în localitatea Petropavlivska Borșciagivka, situată în apropierea capitalei ucrainene, unde o mulțime de oameni s-a adunat în fața unei locuințe private. Protestul a fost declanșat după ce pe rețelele de socializare au apărut informații potrivit cărora aproximativ 40 de persoane, inclusiv militari dezertori și bărbați mobilizați, ar fi fost sechestrate în interiorul casei.

Situația a degenerat rapid, izbucnind ciocniri între mulțimea furioasă și forțele de poliție. Pentru a detensiona situația, la fața locului a intervenit Kirilo Budanov. Odată intrat în locuință, șeful Cancelariei Prezidențiale a găsit un băiat în vârstă de 14 ani, căruia i s-a adresat în limba rusă, gest care a atras ulterior sancțiunea din partea autorităților lingvistice.