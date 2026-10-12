Duminică seară, Rusia a atacat două centrale electrice din estul Ucrainei, la doar câteva ore după ce Donald Trump anunțase intrarea în vigoare a unui armistițiu energetic.

Între timp, un oficial de la Casa Albă a precizat că armistițiul ar viza, de fapt, doar rafinăriile, un detaliu defavorabil Kievului în condițiile în care Ucraina, deține o singură astfel de unitate, care oricum funcționează doar parțial.

Estul Ucrainei se confruntă cu pene de curent după ce dronele cu reacție ale rușilor au lovit două centrale electrice din Harkov, la scurt timp după ce Donald Trump a transmis, pe rețeaua lui de comunicare: "Cu efect imediat, între Rusia și Ucraina Intră în vigoare un ARMISTIȚIU ENERGETIC. Ambele părți au fost de acord. Nu îl încălcați!".

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Dacă Rusia vrea ca noi să nu mai lovim rafinăriile și petrolierele sale, atunci și ea trebuie să înceteze să ne atace infrastructura energetică. Suntem gata să respectăm un armistițiu energetic, dacă Rusia este gata să facă același lucru”.

Conform acordului convenit de Trump cu Putin, Rusia ar urma să livreze 300.000 de tone - imediat, 500.000 tone - luna viitoare, și, ulterior, încă un milion de tone. Experți consultați de agenția Reuters atrag însă atenția că toată cantitatea promisă de Putin este vândută de americani pe piața internațională în aproximativ opt zile. Cu alte cuvinte este o cantitate infima, care nu va avea impact asupra prețului global pentru țiței.

De altfel, la Washington, acordul este criticat din toate direcțiile.

Keith Kellogg, fostul emisar special al lui Donald Trump pentru Rusia și Ucraina: „Ucrainenii nu vor înceta să atace, așa cum se cuvine și trebuie. Acesta este un război, iar ei atacă în mod corect. Forțele ucrainene vizează instalațiile complexului militar-industrial rus, în timp ce forțele ruse lovesc școli și biserici”.

La rândul lor, europenii și-au exprimat fără rezerve solidaritatea cu Ucraina. "Pentru câțiva litri de motorină. Ce faliment moral", a reacționat un ministru din guvernul Germaniei.

Donald Tusk, premierul Poloniei: „În Ucraina are loc, pur și simplu, o confruntare între bine și rău. Oricine încearcă să introducă o falsă simetrie ori sugerează că Ucraina ar fi responsabilă pentru război oferă un cadou prețios agresorului, lui Putin”.

Roland Lescure, ministrul francez al Finanţelor: „Noi nu vom trăda Ucraina. Am fost alături de Ucraina de la început şi vom fi până la capăt”.

Pe de altă parte, Zelenski i-a răspuns lui Trump în ce ceea ce privește organizarea de alegeri prezidențiale. Liderul de la Kiev și-a măsurat atent cuvintele, dar a fost ferm.

Volodimir Zelenski: În primul rând, cu tot respectul pentru președintele Trump, este decizia societății noastre, a ucrainenilor, să aleagă un lider sau altul. Așa că vă rog să-i spuneți lui Putin: dați-ne două luni, 60 de zile de încetare totală a focului, 60 de zile, iar noi vom organiza alegeri.

Reporter: De ce vă acuză (Trump) pe dumneavoastră pentru continuarea acestui război?

Volodimir Zelenski: Pentru că este mai greu să-l oprești pe Putin decât să pui presiune pe alții. Pentru că este mai simplu să vorbești despre prețuri și să dai vina pe Ucraina, când toată lumea înțelege că prețurile cresc din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Potrivit celor de la Axios, Steve Witkoff și Jared Kushner i-au amenințat pe ucraineni cu sistarea furnizării de informații vitale. Iar Financial Times dezvăluie că Statele Unite au avertizat țările europene că ar putea opri vânzările de arme către Ucraina prin intermediul NATO.