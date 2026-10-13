Premierul Sébastien Lecornu i-a asigurat pe consumatori că prețul motorinei va scădea cu 12–18 cenți pe litru începând cu 1 noiembrie, datorită utilizării rezervelor strategice, potrivit unui videoclip publicat luni, 12 octombrie, pe platforma X. După întâlnirea cu distribuitorii, șeful guvernului a promis că reducerea se va reflecta efectiv la pompă, potrivit franceinfo.fr.

Reducerea ar putea ajunge la 18 cenți pe litru, ceea ce ar însemna o economie medie de aproximativ 10 euro la fiecare alimentare, a declarat Sébastien Lecornu.

Franța va folosi rezervele strategice pentru a scădea prețurile

În acest scop, premierul a convocat luni dimineață distribuitorii de carburanți pentru a stabili împreună detaliile unei măsuri fără precedent: vânzarea a 10 milioane de barili de motorină din rezervele strategice ale Franței la preț de cost, a explicat acesta.

Operațiunea ar urma să dureze trei luni, până la sfârșitul lunii ianuarie, și va fi posibilă prin utilizarea rezervelor strategice ale Franței, achiziționate înainte de războiul din Orientul Mijlociu la un preț de 0,28 euro pe litru. Această valoare este semnificativ mai mică decât prețul actual de pe piață, de aproximativ 1,10 euro pe litru, potrivit biroului premierului.

Reducerea de preț se va aplica și motorinei pentru utilaje nerutiere (GNR), folosită de fermieri, pescari și companiile din construcții și lucrări publice. Măsura va include și combustibilul pentru încălzire, cunoscut drept păcură ușoară.

Pentru a asigura succesul măsurii, guvernul intenționează să garanteze transparența operațiunii și transferarea reducerii costurilor către consumatori, la pompă.

Cantitățile puse la dispoziția distribuitorilor de către Sagess, organizația care gestionează rezervele strategice ale statului, vor fi publicate săptămânal de guvern, la fel și reducerile de cost rezultate.