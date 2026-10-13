SUA ar fi oferit Rusiei acordul pentru motorină ca să-l „înmoaie” pe Putin în negocierile de pace: „E rândul tău să dai ceva”

Trump a oferit Rusiei acordul pentru exportul de motorină ca să-l „înmoaie” pe Putin în negocierile de pace din Ucraina, le-ar fi spus trimișii președintelui SUA oficialilor de la Kiev, potrivit unor surse citate de Reuters.

Trimişii preşedintelui Donald Trump le-au spus vineri oficialilor ucraineni că un acord care să permită exporturile ruseşti de motorină face parte dintr-o încercare de a readuce Rusia la masa negocierilor, după eşecul eforturilor anterioare de a lansa discuţii susţinute pentru a pune capăt războiului, au declarat pentru Reuters trei persoane familiarizate cu întâlnirea, conform News.ro.

Trimisul lui Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, şi ginerele său, Jared Kushner, le-au spus ucrainenilor, în cadrul unei întâlniri la Miami, că liderul rus Vladimir Putin nu este dispus să negocieze încetarea războiului din Ucraina, care durează de 4 ani şi jumătate, şi că acordul anunţat săptămâna trecută ar putea contribui la reluarea discuţiilor trilaterale, au afirmat două dintre aceste persoane, care au vorbit sub condiţia anonimatului.

A treia sursă a afirmat că SUA au transmis ucrainenilor că acordul privind motorina ar putea contribui la „înmuierea" poziţiei Moscovei, în parte deoarece „transmite un semnal că Trump este deschis să colaboreze" cu Rusia.

Acest acord, în temeiul căruia Rusia va furniza peste 2,25 milioane de barili de motorină către pieţele americane şi globale, a stârnit reacţii negative din partea unor congresmeni americani, care susţin că va oferi Moscovei fonduri pentru a-şi continua războiul, fără a-l obliga pe Putin să facă concesii pentru a pune capăt conflictului.

„Vedeți, ucrainenii au încetat atacurile și v-am oferit acest acord. Acum este rândul vostru să faceți ceva”

Luni, Trump a apărat public acordul, calificându-l drept „alegerea potrivită pentru poporul american". Trump afirmă că acordul va reduce preţurile la energie din SUA, care au devenit o problemă politică spinoasă pentru Partidul Republican în perspectiva alegerilor intermediare decisive, care vor determina controlul asupra Congresului.

Trump a dorit, de asemenea, ca ucrainenii să înceteze atacurile asupra rafinăriilor ruseşti, a spus Kushner în cadrul întâlnirii, reiterând că administraţia a formulat această solicitare de mai multe ori, au afirmat cele două persoane. Trump a afirmat că atacurile Ucrainei determină creşterea preţurilor globale la combustibil, dar majoritatea experţilor susţin că războiul din Iran este principalul factor care determină costurile ridicate.

„Ideea era ca SUA să se poată întoarce la Rusia şi să spună: «Vedeţi, ucrainenii au încetat atacurile şi v-am oferit acest acord. Acum este rândul vostru să faceţi ceva»", a explicat una dintre surse.

Duminică, Trump a anunţat un armistiţiu energetic între Rusia şi Ucraina, la câteva zile după ce a dezvăluit acordul privind motorina. Părţile beligerante nu au confirmat însă armistiţiul, iar Rusia a lovit luni ţinte din sectorul energetic din Ucraina, în timp ce purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins propunerea lui Zelenski privind o încetare completă a focului pe o perioadă de 60 de zile.

O persoană apropiată de Kremlin a declarat că acordul privind motorina „este o modalitate de a readuce Rusia" la masa negocierilor.

Una dintre persoanele familiarizate cu întâlnirea a spus că acordul privind motorina este doar o parte a unei discuţii mai ample despre cum să readucă Ucraina şi Rusia la masa negocierilor şi să pună capăt războiului. Întâlnirea a abordat, de asemenea, garanţiile de securitate pentru Ucraina, a spus persoana respectivă, fără a oferi detalii.

Îndoieli cu privire la disponibilitatea Moscovei de a negocia

Trump a afirmat în repetate rânduri că Putin doreşte să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului - o afirmaţie pe care a repetat-o sâmbătă. Oficialii ucraineni şi europeni şi-au exprimat îndoielile cu privire la disponibilitatea liderului rus de a încheia în curând campania militară.

Unii experţi sunt de părere că acordul privind motorina nu va contribui semnificativ la scăderea preţurilor în SUA. Cantitatea suplimentară furnizată pe piaţă va fi mai mică decât necesarul pe o singură zi doar pentru sectorul transporturilor din SUA.

Oficialii ucraineni prezenţi la întâlnire s-au arătat sceptici faţă de abordarea SUA, pe care o consideră o încercare de a potoli Rusia prin acorduri comerciale, au declarat cele două persoane informate şi o persoană prezentă la întâlnire.

Administraţia Trump a încercat anterior să-l atragă pe Putin, inclusiv prin propuneri de ridicare a sancţiunilor, precum şi prin potenţiale acorduri privind resursele minerale. Niciuna dintre aceste măsuri nu a modificat în mod substanţial cererile esenţiale ale Rusiei şi nici nu a convins-o să accepte un acord cuprinzător de încetare a focului.

Persoana apropiată de Kremlin a afirmat că Putin se va întoarce la masa negocierilor doar atunci când „va obţine restul de 11% din Donbas, pe care îl poate prezenta pe plan intern ca o victorie". Ucraina a declarat că nu va mai ceda niciun teritoriu Rusiei, dar că îngheţarea conflictului pe liniile de luptă existente ar putea constitui baza unui acord de pace.

Nu există niciun risc de retragere a sprijinului SUA pentru Kiev

În cadrul întâlnirii de la Miami, Kushner şi Witkoff au subliniat în faţa oficialilor ucraineni „tot ceea ce SUA au făcut pentru Ucraina", a declarat una dintre surse, inclusiv furnizarea de sprijin militar şi de informaţii forţelor sale.

Americanii nu au ameninţat că vor întrerupe acest sprijin dacă Ucraina nu ar fi fost de acord să înceteze atacurile asupra rafinăriilor ruseşti, au precizat cele două surse, iar persoana prezentă la întâlnire a confirmat acest lucru.

Întâlnirea de la Miami, la care au participat şi oficiali europeni, precum şi reprezentanţi ai Băncii Mondiale, prin participare virtuală, a avut loc după ce Witkoff şi Kushner au vizitat Moscova şi Kievul în septembrie. Witkoff a declarat atunci că părţile au creat un „nou impuls" şi că o nouă rundă de negocieri ar putea începe în curând.

Banca Mondială a refuzat să comenteze.

Tensiunile dintre SUA şi Ucraina au crescut brusc de la anunţarea acordului dintre SUA şi Rusia privind motorina. Zelenski a calificat această decizie drept una „slabă" din partea SUA şi un „cadou pentru Putin". Trump a declarat sâmbătă că Zelenski „ar fi putut pune capăt acestui război de multe ori" şi că ucrainenii trebuie să „îşi aleagă un nou preşedinte".

O parte a întâlnirii de la Miami, care a durat câteva ore, s-a concentrat pe fondurile de reconstrucţie pentru Ucraina şi pe necesitatea ca Kievul să formalizeze planurile de investiţii în ţară, au declarat sursele informate cu privire la întâlnire.

Ucrainenii au părăsit întâlnirea fără a fi convenit nimic în mod oficial, dar au dat de înţeles că ar fi dispuşi să accepte un „armistiţiu energetic", cu condiţia ca Rusia să facă acelaşi lucru.