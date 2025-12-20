Un spaniol concediat pentru că a oferit colegilor dulciuri de ziua lui a obținut peste 100.000 de euro despăgubiri

20-12-2025 | 10:55
Un supermarket din Spania a fost obligat să plătească peste 100.000 de euro despăgubiri unui angajat concediat, după ce acesta le-a oferit colegilor dulciuri de ziua lui, scrie cotidianul La Vanguardia, care citează Diario SUR.

Mihaela Ivăncică

Angajatul a adus mai multe tăvi cu produse de patiserie, în valoare totală de peste 68 de euro, constând în cornuri simple, croissante și croissante cu ciocolată. Acestea au fost împărțite dimineața, înainte de sosirea clienților, iar mai târziu el a cumpărat alte tăvi din interiorul supermarketului.

Problema a apărut deoarece i s-a perceput doar prețul unei tăvi, fără a folosi codul său de reducere pentru angajați. La o lună după acest incident, angajatul a fost concediat, compania invocând o clauză din contract care sancționează „consumul, apropierea sau utilizarea, în scopuri personale, a bunurilor companiei sau a alimentelor în afara zonei de pauză” ca abatere gravă.

Angajatul a contestat decizia în instanță, iar concedierea a fost declarată abuzivă. Tribunalul a dispus plata a 105.716,09 de euro despăgubiri, decizie confirmată de Curtea Supremă de Justiție din Galicia.

Sursele juridice consultate de ziar subliniază că nu a existat pierdere financiară pentru companie și nici intenție de fraudă, explicând că „a fost o combinație de erori între factura departamentului de patiserie și neatenția angajatului. Acesta a achitat diferența imediat ce și-a dat seama de greșeală și a trimis un email pentru a exonera managerul de patiserie.”

La Vanguardia

Spania, despagubiri, angajat

Dată publicare: 20-12-2025 10:55

