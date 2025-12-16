Președintele Donald Trump a depus plângere împotriva BBC şi cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari

Președintele Donald Trump a depus plângere împotriva grupului audiovizual britanic BBC şi solicită 10 miliarde de dolari drept despăgubire, în special pentru defăimare.

El acuză BBC că a realizat un montaj video înşelător cu extrase dintr-un discurs susţinut de el, potrivit unui document judiciar citate de AFP și preluat de Agerpres.

Plângerea, depusă în faţa unui tribunal federal din Miami de preşedintele american şi consultată de AFP, cere "daune şi interese în sumă minimă de 5 miliarde de dolari" pentru fiecare dintre cele două capete de acuzare: defăimare şi încălcarea unei legi din Florida privind practicile înşelătoare şi neloiale.

"Literal mi-au pus cuvinte în gură", s-a plâns luni miliardarul în vârstă de 79 de ani, în faţa presei. În urmă cu câteva săptămâni, preşedintele american a afirmat că va solicita BBC "între unu şi cinci miliarde de dolari".

Grupul audiovizual britanic, ale cărui audienţă şi reputaţie depăşesc frontierele Regatului Unit, are probleme după dezvăluirile din emisiunea sa de informaţii "Panorama".

Aceasta a difuzat, chiar înainte de alegerile prezidenţiale americane din 2024, extrase distincte dintr-un discurs de-al lui Donald Trump din 6 ianuarie 2021, montate în aşa fel încât republicanul părea să le ceară în mod explicit susţinătorilor săi să atace Capitoliul, la Washington.

Sute dintre susţinătorii săi, incitaţi de acuzaţiile sale fără fundament de fraudă electorală, au luat cu asalt în acea zi sanctuarul democraţiei americane pentru a încerca să împiedice certificarea victoriei lui Joe Biden.

"BBC, altădată respectată şi astăzi discreditată, l-a defăimat pe preşedintele Trump modificând intenţionat, cu rea voinţă şi de manieră înşelătoare discursul său, în scopul flagrant de a se amesteca în alegerile prezidenţiale din 2024", a denunţat luni un purtător de cuvânt ai avocaţilor republicanului contactat de AFP.

"BBC are de multă vreme obiceiul de a-şi înşela publicul în relatările despre preşedintele Trump, în beneficiul programului său politic de stânga", a adăugat el.

În Regatul Unit, controversa a relansat dezbaterea privind funcţionarea audiovizualului public şi a imparţialităţii sale, în contextul în care grupul s-a confruntat deja în ultimii ani cu mai multe polemici şi scandaluri. Scandalul a dus la demisia directorului general al BBC Tim Davie şi a directoarei de ştiri Deborah Turness.

Preşedintele BBC Samir Shah i-a trimis la rândul lui o scrisoare de scuze lui Donald Trump, fără a reuşi să-l tempereze. El a respins totuşi acuzaţiile preşedintelui american şi s-a declarat hotărât să conteste orice plângere pentru defăimare.

Plângerea lui Donald Trump estimează că, în pofida scuzelor prezentate, BBC "nu a manifestat nici remuşcări veritabile pentru acţiunile sale, nici nu a întreprins reforme instituţionale semnificative pentru a împiedica viitoare abuzuri jurnalistice".

De la revenirea sa la putere, Trump a adus la Casa Albă numeroşi creatori de conţinut şi influencer-i care îi sunt favorabili, înmulţindu-şi pe de altă parte insultele împotriva jurnaliştilor din media tradiţionale.

Unul dintre nou-veniţi invitaţi de guvernul Trump este canalul conservator britanic GB News, apropiat de partidul anti-imigraţie Reform UK, al lui Nigel Farage.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













