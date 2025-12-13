Johnson & Johnson, obligată să plătească 40 de milioane de dolari pentru provocarea cancerului de la pudra de talc

Producătorul Johnson & Johnson este responsabil pentru îmbolnăvirea a două femei de cancer ovarian, a decis un juriu din California, acordând despăgubiri totale de 40 de milioane de dolari. Compania a anunțat că va face apel.

Un juriu din statul american California a acordat vineri despăgubiri în valoare de 40 de milioane de dolari pentru două femei care au susținut că pudra de talc produsă de Johnson & Johnson le-a provocat cancer ovarian, relatează The Guardian, preluat de news.ro.

Curtea Superioară din Los Angeles a decis acordarea sumei de 18 milioane de dolari Monicăi Kent și de 22 de milioane de dolari lui Deborah Schultz și soțului acesteia, după ce juriul a concluzionat că firma știa de ani de zile că produsele sale pe bază de talc sunt periculoase, dar nu a avertizat consumatorii.

Vicepreședintele global pentru litigii al companiei, Erik Haas, a declarat într-un comunicat că Johnson & Johnson intenționează să „facă imediat apel împotriva acestui verdict și se așteaptă să câștige, așa cum se întâmplă de obicei în cazul unor verdicte negative atipice”.

Monica Kent a fost diagnosticată cu cancer ovarian în 2014, iar Deborah Schultz în 2018, potrivit documentelor depuse la dosar. Ambele sunt rezidente în California și au declarat că au folosit timp de aproximativ 40 de ani pudra de bebeluși Johnson & Johnson după baie. Tratamentele lor au inclus intervenții chirurgicale majore și zeci de ședințe de chimioterapie.

În pledoaria finală, avocatul reclamanților, Andy Birchfield, le-a spus juraților că firma știa încă din anii 1960 că talcul ar putea provoca cancer. „Absolut că știau. Știau și făceau tot ce le stătea în putință să ascundă acest lucru, să îngroape adevărul despre pericole”, a afirmat acesta.

De cealaltă parte, avocatul Johnson & Johnson, Allison Brown, a susținut că presupusa legătură dintre talc și cancerul ovarian nu este confirmată de nicio autoritate majoră de sănătate din Statele Unite și că nu există studii care să demonstreze că talcul poate migra de la exteriorul corpului către organele reproductive. „Nu au dovezile necesare în acest caz și speră că nu vă va păsa”, le-a spus ea juraților.

Potrivit documentelor instanței, Johnson & Johnson se confruntă cu peste 67.000 de procese în care reclamanții susțin că au dezvoltat cancer după ce au folosit pudra de bebeluși și alte produse pe bază de talc ale companiei. Firma afirmă că produsele sale sunt sigure, nu conțin azbest și nu provoacă cancer.

Compania a încetat să mai vândă pudra de bebeluși pe bază de talc în Statele Unite în 2020, înlocuind-o cu un produs pe bază de amidon de porumb. Tentativele sale de a soluționa litigiile prin procedura de faliment au fost respinse de trei ori de instanțele federale, cel mai recent în aprilie.

Înainte de aceste încercări, Johnson & Johnson a obținut rezultate mixte în instanță: unele verdicte au acordat despăgubiri de miliarde de dolari reclamanților, altele au fost reduse în apel sau câștigate de companie. Cele mai multe procese vizează cancerul ovarian, în timp ce o parte mai mică se referă la mezoteliom, un cancer rar și agresiv. În ultimele luni, firma a fost afectată de mai multe verdicte majore în aceste cazuri, inclusiv unul de peste 900 de milioane de dolari pronunțat în Los Angeles, în octombrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













