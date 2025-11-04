Un șofer român a ignorat poliția și a condus cu o anvelopă în flăcări în Germania. Ce a pățit când a fost oprit

Un șofer român care traversa Germania cu un camion și se îndrepta spre România a fost oprit două zile de poliția din localitatea Amberg. El nu a respectat regulile de circulație și a refuzat vehement să coopereze cu polițiștii.

Incidentul s-a produs la sfârșitul lunii trecute. O anvelopă a camionului condus de bărbatul care transporta mai multe mașini a luat foc pe o șosea din Germania, din cauza unei defecțiuni la sistemul de frânare, potrivit mittelbayerische.de.

În condițiile date, șoferul și-a continuat cursa ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ba mai mult el i-a ignorat pe polițiști și a refuzat să oprească, iar polițiștii au fost nevoiți să-l oprească „sub amenințarea forței imediate”, potrivit comunicatului emis de Poliția Rutieră din Amberg.

Ulterior, în urma unui control mai amănunțit, polițiștii au descoperit că șoferul nu a respectat normele referitoare la timpii de conducere și de odihnă.

Astfel, el a fost amendat cu mii de euro și a fost nevoit să efectueze o nouă pauză obligatorie pentru a-și respecta timpul de odihnă.

În momentul în care a vrut să plece, șoferul a lovit un autoturism și a încercat să fugă de la fața locului.

Un martor l-a oprit și a sunat la poliție, iar după finalizarea verificărilor, șoferul și-a putut continua călătoria spre România.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













