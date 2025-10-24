Cum a reușit un șofer român de TIR să distrugă o parte a unui monument vechi de aproape 250 de ani din sudul Spaniei

Șoferul unui TIR înmatriculat în Galați a distrus o parte a unui monument istoric din sudul Spaniei: apeductul „El Cobre”, un monument din secolul al XVIII-lea.

Corespondent Știrile ProTV: „Șoferul român conducea un camion cu marfă înmatriculat în Galați, care trebuia să ajungă la Londra. În Algeciras, un orășel din sudul Spaniei, a urmat o aplicație de navigare online și nu a ținut cont de înălțimea maximă indicată înainte de trecerea pe sub bolta de piatră. Capul tractor a trecut, dar uriașa remorcă a izbit și a dărâmat o arcadă a monumentului din piatră, vechi de aproape 250 de ani.

Conducătorul auto al camionului a ieșit nevătămat din accident, dar riscă o amendă consistentă sau chiar pedeapsa cu închisoarea.

Apeductul El Cobre, care datează din 1783, este una dintre structurile emblematice ale orașului Algeciras, de lângă Gibraltar, și face parte din patrimoniul cultural al Andaluziei.”

