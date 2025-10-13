Un șofer român de TIR a fost ucis într-o parcare din Italia. Ce au făsit polițiștii în camionul criminalului

Crimă între români, în Italia. Un tânăr de 32 de ani din Mioveni, șofer de TIR, a fost înjunghiat mortal într-o parcare din nordul peninsulei.

Suspect de omor este un coleg de breaslă tot român. Carabinierii l-au reținut după ce au găsit pe hainele și în mașina lui urme de sânge.

Cei doi șoferi, opriți pentru odihnă într-o parcare de la marginea orașului Bolzano, s-ar fi certat pe parcursul zilei din motive minore, au povestit alți conducători auto carabinierilor.

Puțin după miezul nopții, intre ei ar fi avut loc o încăierare. Tânărul a fost găsit într-o baltă de sânge, iar agresorul fugise cu camionul.

Pe baza descrierii făcute de martori, el a fost depistat, 3 ore mai târziu, într-o altă parcare. Bărbatul de 47 de ani avea urme de sânge pe corp, iar în interiorul mașinii sale se aflau mai multe haine îmbibate de sânge.

Suspectul a fost reținut, dar a refuzat să facă orice declarație. Victima sa avea un copil de numai un an și avusese nunta în luna august.

