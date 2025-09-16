Un șofer român a rămas fără mașina de 40.000 de euro în urma unui control, în Timiș. Ce au descoperit polițiștii. FOTO

16-09-2025 | 10:51
masina furata
Politia de Frontiera Romana

Un autoturism de aproximativ 40.000 euro a fost oprit de polițiștii de frontieră din Timiș deoarece figura în bazele de date ca fiind căutat de autorităţile din Canada.

autor
Mihaela Ivăncică

„În data de 14.09.2025, în jurul orei 06:00, în Punctul de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița, județul Timiș, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pe sensul de ieșire din țară, un cetățean român în vârstă de 57 de ani, la volanul unui autoturism. În urma verificărilor în bazele de date, s-a constatat faptul că autovehiculul figurează ca „bun pentru confiscare“, alertă introdusă de autorităţile din Canada”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Șoferul le-a spus oamenilor legii că a achiziționat autovehiculul de la o persoana necunoscută din România și nu avea cunoștință despre situația juridică a mașinii.

„În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru stabilirea întregii activități infracționale, urmând ca la finalizare, să fie dispuse măsurile legale care se impun. Autoturismul, estimat la o valoare de aproximativ 40.000 euro, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor”, se mai arată în comunicat.

Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o

Sursa: Politia de Frontiera Romana

Etichete: timis, politia de frontiera,

Dată publicare: 16-09-2025 10:51

