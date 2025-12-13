Un șofer care gonea cu 200 de kilometri la oră s-a oprit într-o barcă, după o urmărire ca-n filme

13-12-2025 | 08:22
Urmărire de film pe o autostradă din statul american Florida. Un tânăr de 23 de ani, care gonea cu aproape 200 de kilometri pe oră, a pus poliția pe jar și i-a băgat în sperieți pe ceilalți șoferi.

Potrivit polițiștilor, individul a refuzat să oprească la un filtru și a plecat într-o cursă pe autostradă, cu mai multe echipaje pe urmele sale.

Ca să scape de poliție, a făcut depășiri periculoase, a lovit indicatoare rutiere, a acroșat mașini și chiar a intrat într-un parc aglomerat.

Urmărirea s-a încheiat abia după ce a izbit o barcă.

Suspectul a fost scos cu forța din vehicul, iar acum trebuie să dea socoteală pentru mai multe capete de acuzare.

justitie
Urmărire penală in rem după comemorarea lui Zelea Codreanu: autoritățile verifică posibile fapte cu caracter fascist

