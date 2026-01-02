Replica iranienilor după amenințarea lui Donald Trump: „Să aibă grijă de soldaţii săi”

Stiri externe
02-01-2026 | 13:01
Ali Larijani
AFP

Ali Larijani, un consilier al liderului suprem iranian, i-a sugerat, vineri, lui Donald Trump să „fie prudent” în cazul unei intervenţii în Iran.

autor
Claudia Alionescu

Asta după ce preşedintele american a declarat că Statele Unite ar putea veni în „ajutorul” manifestanţilor în cazul recurgerii la violenţă.

„Trump ar trebui să ştie că orice amestec al Statelor Unite în această chestiune internă ar echivala cu destabilizarea întregii regiuni şi ar dăuna intereselor americane”, a scris Ali Larijani pe reţeaua de socializare X.

„Să aibă grijă de soldaţii săi”, a adăugat Larijani, care conduce cea mai înaltă instanţă de securitate din Iran.

Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat, vineri, pe reţeaua sa Truth Social, că „dacă Iranul va trage asupra manifestanţilor paşnici şi îi va ucide în mod violent, aşa cum obişnuieşte, Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul lor”.

Citește și
trump
Trump amenință că este pregătit să intervină dacă Iranul va ucide protestatari paşnici: „Suntem înarmaţi şi gata de acţiune”

O parte a ţării este cuprinsă de proteste, care au început duminică la Teheran şi care iniţial erau legate de costul ridicat al vieţii, dar care s-au extins ulterior la revendicări politice.

Martorii povestesc imaginile tragice de la Crans Montana. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, soldati, replica, iranieni,

Dată publicare: 02-01-2026 13:01

Articol recomandat de sport.ro
O personalitate celebră, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem șocați”
O personalitate celebră, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem șocați”
Citește și...
Trump amenință că este pregătit să intervină dacă Iranul va ucide protestatari paşnici: „Suntem înarmaţi şi gata de acţiune”
Stiri externe
Trump amenință că este pregătit să intervină dacă Iranul va ucide protestatari paşnici: „Suntem înarmaţi şi gata de acţiune”

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că, dacă Iranul va împuşca şi va ucide protestatari paşnici, atunci Statele Unite ale Americii vor interveni, relatează Reuters şi AFP.

Recomandări
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România
Stiri Politice
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România

Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere în 2026, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune şi investiţii consistente în infrastructură, energie şi dezvoltare locală, spune ministrul Finanţelor.

Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada
Vremea
Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada

Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară.

VIDEO. Avalanșă de proporții la Bâlea Lac. Cum au declanșat-o doi schiori
Stiri actuale
VIDEO. Avalanșă de proporții la Bâlea Lac. Cum au declanșat-o doi schiori

O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28