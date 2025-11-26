Surse: Marian Vanghelie, reclamat de o femeie pentru urmărire și amenințări cu moartea: poliția investighează

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați de o femeie de 33 de ani, care a declarat că ar fi fost urmărită de un autoturism în mai multe zone din București și din județul Ilfov.

Potrivit acesteia, atunci când a ajuns pe o stradă din județul Ilfov, pasagerul din autoturism, un bărbat în vârstă de 57 de ani, i-ar fi adresat injurii și ar fi amenințat-o cu acte de violență.

În timp ce polițiștii discutau cu femeia, la echipaj s-a prezentat chiar bărbatul reclamat, care a afirmat că, la rândul său, ar fi fost urmărit în trafic de femeia de 33 de ani. Acesta a negat orice interacțiune verbală cu ea și a susținut că nu i-ar fi adresat niciun fel de amenințări.

Cadrul legal: ambele persoane au refuzat ordinul de protecție

Polițiștii au informat ambele persoane cu privire la prevederile Legii nr. 26/2024 privind emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Atât femeia, cât și bărbatul au refuzat completarea cererii, rezervându-și însă dreptul de a depune plângere în termenul legal.

În aceste condiții, Secția 2 Poliție a deschis un dosar penal din oficiu pentru infracțiunea de amenințare, urmând ca unitatea teritorială competentă să fie sesizată.

Surse neoficiale: Marian Vanghelia și Ana Gabriela Clipici implicați în incident

Potrivit unor surse contactate de ȘtirileProTV, femeia ar fi Ana Gabriela Clipici, iar bărbatul care i-ar fi adresat amenințări pe Bd. Pipera ar fi Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5.

Sursele susțin că femeia i-ar fi declarat polițiștilor că Vanghelie ar fi urmărit-o prin mai multe zone din București și Voluntari și ar fi amenințat-o cu moartea. La scurt timp, Vanghelie s-ar fi prezentat singur la echipaj, afirmând că el ar fi, de fapt, cel urmărit și negând că ar fi purtat vreo discuție cu femeia.

Ambele persoane au refuzat depunerea vreunei plângeri sau solicitarea unui ordin de protecție.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













