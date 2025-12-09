Urmărire ca în filme la Slatina: șofer prins după 3 km de goană, a sunat la 112 acuzând că a fost agresat de polițiști
Un şofer din Slatina a gonit câţiva kilometri cu echipajele de poliţie pe urmele lui. A fost oprit într-un final, abia după ce autospecialele i-au blocat calea.
Culmea, tot el a sunat la 112 şi a reclamat că ar fi fost agresat de agenţi. Faptele s-au petrecut luni, în jurul prânzului, când iniţial, poliţiştii i-au făcut semn bărbatului de 58 de ani să oprească.
Nu avea luminile de întâlnire pornite şi nu purta nici centura de siguranţă.
Acesta nu doar că nu s-a conformat, dar a accelerat şi a plecat de acolo.
Echipajul de poliţie a pornit imediat după el şi au cerut sprijin şi de la alte patrule. La un moment dat, după o urmărire de trei kilometri, autospecialele i-au blocat calea.
Când a coborât, a lovit maşina de poliţie cu portiera. Apoi a sunat la 112 şi a spus că a fost agresat de agenţi. A chemat o ambulanţă care l-a dus la spital, însă nu a rămas internat.
Acum este anchetat penal pentru distrugere şi purtare abuzivă.
09-12-2025 13:41