Un ucrainean dat în urmărire internațională, prins la Brașov. E condamnat la 12 ani de închisoare

07-11-2025 | 13:19
Un cetățean ucrainean de 42 de ani, dat în urmărire internațională pentru infracțiuni grave, a fost prins la Brașov.

Ana Maria Barbu

Bărbatul de 42 de ani era căutat pentru infracțiuni de șantaj și vătămare corporală gravă, fapte comise de un grup organizat din care făcea parte.

A fost condamnat la o pedeapsă de 12 ani de închisoare, iar pe numele lui era emis mandat de arestare.

A fost găsit și capturat de poliștii din Brașov care au aflat că bărbatul din Ucraina e considerat periculos, violent și cu risc de evadare.

Ucraineanul a fost reținut pentru 24 de ore și vă fi prezentat în fața unui judecător de la Curtea de Apel Brașov pentru demararea procedurilor specifice în astfel de cazuri.

Sursa: Pro TV

Etichete: inchisoare, brasov, infractori, ucrainean,

Dată publicare: 07-11-2025 13:19

