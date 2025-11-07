Un ucrainean dat în urmărire internațională, prins la Brașov. E condamnat la 12 ani de închisoare
Un cetățean ucrainean de 42 de ani, dat în urmărire internațională pentru infracțiuni grave, a fost prins la Brașov.
Bărbatul de 42 de ani era căutat pentru infracțiuni de șantaj și vătămare corporală gravă, fapte comise de un grup organizat din care făcea parte.
A fost condamnat la o pedeapsă de 12 ani de închisoare, iar pe numele lui era emis mandat de arestare.
A fost găsit și capturat de poliștii din Brașov care au aflat că bărbatul din Ucraina e considerat periculos, violent și cu risc de evadare.
Ucraineanul a fost reținut pentru 24 de ore și vă fi prezentat în fața unui judecător de la Curtea de Apel Brașov pentru demararea procedurilor specifice în astfel de cazuri.
Sursa: Pro TV
07-11-2025 13:19