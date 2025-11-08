Câine pierdut, salvat ca-n filme: patrupedul a intrat singur în autospeciala poliției după o urmărire pe șosea

Stiri externe
08-11-2025 | 08:17
caine

O mobilizare de forțe fără precedent a avut loc pe o șosea din statul american Massachusetts, pentru salvarea unui câine rătăcit.

autor
Știrile PRO TV

Patrupedul a fost zărit de mai mulți șoferi, în timp ce alerga dezorientat pe marginea drumului. Oamenii au alertat imediat autoritățile, iar mai multe patrule de poliție au pornit pe urmele animalului.

Când a fost găsit, câinele încerca disperat să iasă dintr-un pasaj aglomerat. Oamenii legii au oprit traficul, iar unul dintre polițiști a încercat cu blândețe să-l ademenească.

Doar că blănosul nu voia nicicum să se lase prins. Într-un final, a ales o variantă care a surprins pe toată lumea.

Câinele a văzut portiera mașinii de poliție deschisă, așa că a urcat de bună voie în autospecială și s-a așezat cuminte pe bancheta din spate. 

Sursa: Pro TV

