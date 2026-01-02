Noi drone de luptă ale Rusiei detectate la granița României. Populația din județul Tulcea, alertată

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, după ce au fost detectate ”ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră cu Ucraina”.

”Astăzi, în jurul orei 12:00, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj de informare şi avertizare prin sistemul RO-Aert către populaţia din zona de nord a judeţului Tulcea. Mesajul are caracter preventiv şi vizează posibilitate căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, a transmis, vineri, ISU Tulcea.

Potrivit sursei citate, sunt recomandate măsuri minime de siguranţă, precum adăpostirea şi respectarea indicaţiilor autorităţilor, în funcţie de evoluţia situaţiei.

”Decizia transmiterii mesajului RO-Alert a fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forţelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina”, au menţionat pompierii.

Aceştia reiterează apelul către cetăţeni de a-şi menţine calmul, de a urmări cu atenţie mesajele transmise prin sistemul RO-Alert, de a se informa exclusiv din surse oficiale şi de a sesiza de îndată numărul unic de urgenţă 112 în cazul observării unor incidente sau situaţii deosebite.

Un alt mesaj a fost transmis, joi, după atacuri ruseşti în Ucraina, la graniţa cu România.

