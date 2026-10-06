Luni, procurorii DNA au făcut zeci de percheziții. Suspecții sunt acuzați că ar fi coordonat un grup infracțional organizat prin care ar fi cerut și primit mită de la șoferii care treceau frontiera.

Potrivit procurorilor DNA, din 2022, pe fondul creșterii traficului rutier și al transporturilor de colete și bagaje dinspre Ucraina către teritoriul Uniunii Europene, cei doi șefi de la Vama Halmeu ar fi pus la cale un grup infracțional organizat, pe mai multe paliere.

Mai exact, polițiștii și vameșii ar fi primit bani de la șoferi pentru a nu-i sancționa pentru neregulile constatate în timpul controalelor sau pentru a nu efectua anumite verificări.

Fiecare agent ori funcționar vamal ar fi avut un rol bine stabilit, iar sumele colectate se împărțeau pe procente, mai spun anchetatorii.

Șeful Sectorului de Poliție de Frontieră Halmeu este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată. Acesta ar fi primit mai multe sume de bani din octombrie anul trecut. De asemenea, ar fi cerut unui subordonat o taxă de câte 4.000 de euro pe lună.

Și șeful Biroului Vamal de Frontieră Halmeu este vizat de aceleași acuzații grave. În urma perchezițiilor din mai multe județe, au fost ridicate peste 300.000 de euro.

8 dintre cei 9 inculpați urmează să fie duși în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Alți 38 de polițiști de frontieră și funcționari vamali sunt cercetați în acest amplu dosar.