Un restaurant din Italia cere bani în plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. ”Trist și rușinos”

Stiri externe
11-08-2025 | 18:23
pizza roma
Shutterstock

O pizzerie din Italia a fost intens criticată după ce a solicitat o taxă suplimentară pentru eliminarea unui ingredient dintr-o pizza, informează luni DPA.  

autor
Cristian Anton

Această practică a fost reclamată de Elena Di Liddo, o înotătoare italiană, care, pe lângă suma de 14 euro, preţul unei pizza tricolore în meniul unui local din oraşul italian Bisceglie, a fost nevoită să plătească o sumă suplimentară de 1,5 euro pentru opţiunea ''no pomodorini'' (fără roşii).

Înotătoarea a trebuit să achite alţi 1,5 euro pentru că a comandat o versiune fără lactoză.

Sportiva, în vârstă de 31 de ani, a publicat nota de plată pe contul ei de Instagram însoţită de mesajul ''să plăteşti 1,5 euro pentru ceva pe care nici nu l-am mâncat este de-a dreptul trist şi ruşinos. Este legal aşa ceva?''.

Taxe pentru apă de la robinet sau tăierea în două a unui sandviș

Incidentul a fost relatat luni de mai multe ziare italiene. Pizzeria care a solicitat o sumă suplimentară nu a comentat incidentul.

Citește și
livrator pizza
Judecători din SUA, amenințați prin livrări de pizza. Ce se ascunde în spatele tacticii bizare

Restaurantele din Italia s-au mai confruntat cu astfel de critici în ultimii ani din cauza unor practici similare, prin care solicită sume extra pentru, spre exemplu, un pahar cu apă de la robinet care însoţeşte o ceaşcă de cafea.

Printre serviciile pentru care s-au perceput sume suplimentare se numără înjumătăţirea unui sendviş, solicitarea unei linguri sau solicitarea unui pahar cu cuburi de gheaţă. 

Doi polițiști americani au devenit livratori de pizza pentru scurt timp. Cum s-a întâmplat acest lucru

Sursa: Agerpres

Etichete: italia, taxa, pizza, ingrediente, lipsa,

Dată publicare: 11-08-2025 17:59

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
Un român a obținut locul 3 la Campionatul Mondial din Italia cu o rețeta inedită de pizza. Ce ingrediente a folosit
Stiri Diverse
Un român a obținut locul 3 la Campionatul Mondial din Italia cu o rețeta inedită de pizza. Ce ingrediente a folosit

Un tânăr din Cluj a cucerit lumea cu o pizza în stil românesc. El a obținut locul 3 la Campionatul Mondial din Italia cu o rețetă originală — Pizza Bucovina, cu păstrăv afumat în cobză de brad.

Judecători din SUA, amenințați prin livrări de pizza. Ce se ascunde în spatele tacticii bizare
Stiri externe
Judecători din SUA, amenințați prin livrări de pizza. Ce se ascunde în spatele tacticii bizare

Este noua tactică de intimidare. În ultimele luni, în Statele Unite, pizza care nu a fost comandată este livrată la domiciliul judecătorilor, adesea noaptea târziu.

Regina Camilla a sărbătorit 20 de ani de căsătorie cu pizza şi îngheţată italiană. GALERIE FOTO
Stiri externe
Regina Camilla a sărbătorit 20 de ani de căsătorie cu pizza şi îngheţată italiană. GALERIE FOTO

Italienii i-au oferit miercuri pizza şi îngheţată reginei Camilla a Regatului Unit cu prilejul celebrării celei de-a 20-a aniversări a căsătoriei sale cu regele Charles al III-lea, în timpul unei vizite de stat a cuplului regal britanic în Italia.

Un livrator de pizza a dus pe jos o comandă printr-o furtună de zăpadă, iar după câteva zile i s-a întâmplat ceva neașteptat
Stiri externe
Un livrator de pizza a dus pe jos o comandă printr-o furtună de zăpadă, iar după câteva zile i s-a întâmplat ceva neașteptat

Un livrator de pizza din Indiana (SUA) a fost surprins când un ofițer de poliție a strâns 42.000 de dolari pentru el, după ce a primit doar 2 dolari bacșiș pentru o livrare în timpul unei furtuni de zăpadă.

Ciocolata Dubai ar putea fi detronată de o nouă rețetă: Pizza Dubai, combinația inedită care surprinde la un concurs de gătit
Stiri Diverse
Ciocolata Dubai ar putea fi detronată de o nouă rețetă: Pizza Dubai, combinația inedită care surprinde la un concurs de gătit

La cât de populară a devenit ciocolata Dubai, era o chestiune de timp până să fie folosită în combinații neobișnuite.

Recomandări
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
Stiri actuale
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei

În București au început tăierile de salarii în cazul directorilor și membrilor din consiliile de administrație ai companiilor municipale.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12