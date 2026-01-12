Ce spune televiziunea controlată de regimul de la Teheran despre zecile de cadavre filmate în fața unei morgi

Președintele american a declarat că Teheranul a sunat pentru a solicita începerea unor negocieri, dar a avertizat că Washingtonul ar putea acționa mai repede. Protestele au intrat în a treia săptămână și sunt reprimate violent de forțele de securitate iraniene. Ar fi deja cel puțin 500 de morți.

Imagini tulburătoare, filmate de amatori și publicate de CNN, prezintă zeci de cadavre în fața unei morgi din Teheran. Se aud plânsete sfâșietoare, când rudele descoperă că, în sacii negri, așezați pe pământ în curtea instituției, se află cineva drag. Alte imagini ne arată oameni în jurul unui monitor pe care apar fotografii cu persoane decedate.

Pe ecran apare și un număr: 250 de corpuri fără viață care trebuie identificate. Și televiziunea iraniană de stat a transmis imagini cu cadavre, informând că e vorba de oameni prinși fără vină în revolte.

Există indivizi în aceste adunări care vor să atragă oameni obișnuiți, oameni care nu au nicio legătură cu aceste evenimente, și familiile lor în această situație, astfel încât și ei să iasă în stradă.

Paula Hancock, corespondent CNN: „În prezent există o aproape totală întrerupere a internetului în țară. Este foarte dificil pentru oamenii din interior să comunice cu lumea exterioară, dar CNN a reușit să vorbească în ultimele zile cu mai mulți martori oculari și cadre medicale. Protestatarii care au vorbit cu CNN au povestit că au văzut forțe de securitate înarmate cu puști militare, ucigând oameni pe străzi. Unul a spus că în spitale erau grămezi de cadavre. Printre victimele despre care am auzit se numără un student de 23 de ani, un culturist de 39 de ani și un bărbat care este tatăl a trei copii.”

Protestele se extind în toată țara

În acest timp, protestele continuă peste tot în Iran. Oamenii scandează împotriva regimului ayatollahilor. Unii cer chiar reîntoarcerea la putere a fiului ultimului șah, care trăiește în exil în Statele Unite.

Președintele iranian le-a cerut cetățenilor să nu se alăture, cităm, „răzvrătiților și teroriștilor” care ies în stradă.

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului: „Le cerem dragilor noștri tineri, care au tras deja niște concluzii, fie ele corecte, fie greșite, să nu se lase înșelați de toți acești agitatori și teroriști. Aceștia fac în mod clar parte din planul Statelor Unite și al Israelului.”

Paula Hancock, corespondent CNN: „Când aceste proteste au început acum două săptămâni, erau proteste economice. Iar președintele sugera că e dispus să dialogheze cu manifestanții. Acum îi numește teroriști cu legături externe, sugerând că regimul nu este dispus la dialog și alimentând temerile că forțele de securitate au primit undă verde să fie chiar mai violente.”

Trump evocă opțiunea unei intervenții

Donald Trump a transmis că liderii de la Teheran au cerut să poarte negocieri cu administrația americană.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Liderii Iranului au sunat, vor să negocieze. Cred că s-au săturat să fie loviți de Statele Unite. Da, este posibil să ne întâlnim cu ei. Adică, se pregătește o întâlnire. Dar s-ar putea să fim nevoiți să acționăm din cauza a ceea ce se întâmplă înainte de întâlnire.”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Se pare că au fost uciși oameni care nu ar fi trebuit să fie uciși. Analizăm situația foarte serios. Armata o analizează și avem în vedere niște opțiuni foarte ferme. Urmează să luăm o decizie.”

Donald Trump avertiza săptămâna trecută că Statele Unite vor interveni dacă demonstranți nevinovați vor fi uciși în Iran. Președintele american va fi informat mâine despre opțiunile militare și alte variante de presiune asupra regimului de la Teheran.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













