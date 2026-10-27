Great Wall Motor a informat marţi că uzina din Bulgaria va avea o capacitate planificată de 50.000 de vehicule pe an, producţia urmând să înceapă în primul trimestru al anului viitor. Detaliile financiare ale acordului nu au fost dezvăluite, potrivit Agerpres.

Constructorii auto chinezi se grăbesc să îşi înfiinţeze baze de producţie în Europa pentru a susţine creşterea vânzărilor şi a reduce expunerea la barierele comerciale, după ce Bruxelles-ul a impus tarife suplimentare vehiculelor electrice fabricate în China şi a discutat cu Beijingul despre limitarea importurilor de maşini hibride.

În prezent, vehiculele electrice GWM importate din China sunt vizate de tariful standard de 10% aplicat importurilor de automobile în blocul comunitar, la care se adaugă o taxă anti-subvenţie de 20,7%.

„Nu dorim doar să vindem maşini în Europa; vrem să devenim parte din Europa”, a declarat directorul de tehnologie de la GWM, Nicole Wu.

Anul trecut, un director de la GWM a declarat că producătorul chinez îşi propune să fabrice 300.000 de vehicule în Europa până în 2029.

Planurile GWM privind Europa

„Privind spre viitor, grupul plănuieşte dezvoltarea unor parcuri industriale integrate în Europa, destinate vehiculelor şi componentelor”, a precizat compania într-un comunicat.

GWM comercializează modelul Ora 5 în Europa cu sisteme de propulsie electrice, hibride şi pe benzină. Compania nu a precizat marţi care dintre aceste versiuni va fi produsă la uzina din Bulgaria.

Planurile GWM privind Europa includ lansarea a cel puţin zece modele noi sau derivate în următorii doi ani şi extinderea ofertei sale dincolo de vehiculele electrice. Din 2021, GWM operează un centru de cercetare şi dezvoltare la Munchen, Germania, care se ocupă cu analiza cererii locale, conformitatea cu reglementările şi validarea produselor.

La începutul acestui deceniu, GWM a fost unul dintre primii producători auto chinezi care a intrat pe piaţa europeană, însă a întâmpinat dificultăţi în a câştiga teren. În timp ce rivalii chinezi, precum BYD, Chery şi Leapmotor, au înregistrat o creştere rapidă în regiune, vânzările GWM au fost neglijabile, scăzând cu aproape 30% în 2025, până la doar 3.500 de autovehicule.

Great Wall Motor şi-a propus să atingă o cotă de piaţă de 3% până la 5% în Europa, până în anul 2030.