Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe dedicate tehnologiei, organizată în Caraibe, cu puțin timp înainte de încheierea mandatului său la cârma organizației, arată Agerpres.

„Fac apel astăzi la statele membre să îşi coordoneze eforturile pentru a dezvolta, până anul viitor, un cadru multilateral incluziv, bazat pe principii şi monitorizat independent şi credibil pentru gestionarea riscurilor asociate cu IA”, a declarat Guterres, care urmează să părăsească funcția la sfârșitul anului. Pe lângă necesitatea reglementării IA, oficialul ONU a pledat și pentru adoptarea unor măsuri stricte împotriva dezvoltării armelor autonome letale, cunoscute sub denumirea de „roboţi ucigaşi”.

Crearea unui cadru de reglementare internațional se anunță însă o sarcină complexă, în contextul în care Statele Unite și China, cele două superputeri dominante în acest sector, se află într-o cursă acerbă pentru supremație tehnologică. Pentru șeful ONU, un prim pas concret ar consta în agrearea unor măsuri de securitate comune, implementarea unui sistem de evaluare și stabilirea unor cerințe minime pentru o supraveghere independentă.

Industria tech este, la rândul ei, profund divizată cu privire la ritmul de dezvoltare al IA. În luna septembrie, figuri marcante precum Dario Amodei (CEO Anthropic), Sam Altman (OpenAI) și Elon Musk (șeful SpaceX) au cerut o încetinire a progresului în acest domeniu. În tabăra opusă, lideri precum Jensen Huang, recent reinstalat în funcţia de CEO al Nvidia, și Mark Zuckerberg (Meta) susțin accelerarea la maximum a inovațiilor.

În Statele Unite, autoritățile de reglementare nu par dispuse să intervină agresiv. Tot în septembrie, președintele Donald Trump a reunit liderii din industrie, care au adoptat doar un cod de conduită voluntar, evitând astfel reglementările dure.

Răspunzând unei întrebări din partea AFP, Guterres a subliniat necesitatea unor schimbări structurale la nivel global: „Este clar că instituţiile trebuie reformate pentru a se adapta la realităţile lumii de astăzi. Acest lucru se aplică ONU, arhitecturii financiare internaţionale şi sistemului comercial internaţional”.

Înainte de a preda ștafeta, Secretarul General al ONU a precizat că îi va lăsa succesorului său o recomandare fermă: inteligența artificială trebuie reglementată corespunzător, astfel încât „umanitatea să îşi păstreze controlul asupra lumii noastre”.