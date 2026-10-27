Este vorba despre o ultimă bucată de bloc, care s-a prăbușit marți. Nu a fost însă o prăbușire accidentală, a fost ceva planificat. Constructorii au anunțat încă de la începutul procedurilor de demolare că se așteaptă ca acea bucată de bloc să pice și a fost pregătit inclusiv un perimetru, supravegheat în permanență de cei de pe șantier.

Cu această ultimă bucată se încheie procesul de demolare. În continuare urmează să fie curățată partea superioară a blocului de bucățile de construcție rămase acolo.

În prezent au rămas în picioare primele 4 etaje din cele 8, conform constructorului. Ulterior, după ce întreg imobilul este pus în siguranță, cei care locuiau în aceste apartamente cel mai probabil vor putea să intre pentru prima dată de la explozie în case, să își caute din acte sau să își recupereze din obiecte.

Un anunț în acest sens a fost transmis și de Primăria Capitalei, care a precizat că urmează ca etajul 4 să fie verificat pentru a se stabili cât de sigur este.

„Constructorul a demolat astăzi, controlat, etajele 8-5, pe zona avariată, conform proiectului, și urmează să verifice cât de sigur este etajul 4.

Imediat ce se va curăța în interiorul și în jurul blocului, locatarii vor putea intra controlat în apartamente, însoțiți de reprezentanți ISU, pentru a-și lua bunurile care nu sunt voluminoase / grele (documente, îmbrăcăminte, încălțăminte etc).

În cazul în care în anumite apartamente nu se va putea face accesul în siguranță, una din variantele luate în calcul este ca în acele locuințe să intre doar pompierii ISU, cu nacelele. Aceștia vor purta bodycam-uri, prin intermediul cărora vor scoate din bunuri, ghidați de proprietari”, a transmis Primăria Capitalei.

Explozia s-a produs pe 17 octombrie 2025, după o acumulare de gaze. Câteva zeci au rămas fără locuințe. Peste 40 de familii primesc în continuare sprijin pentru plata chiriei.