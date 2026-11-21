Hegseth a difuzat săptămâna trecută un memoriu clasificat privind restricţiile, au declarat oficialii. Nu este clar ce activităţi militare ar fi afectate, notează Xinhua.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat pentru ziar că Departamentul Apărării "ia măsuri pentru a se asigura că angajamentele sale cu Canada promovează obiective tangibile de apărare ale SUA şi, în cele din urmă, sprijină o relaţie de apărare revigorată".

Directiva lui Hegseth nu va afecta schimbul de informaţii în domeniul apărării sau cooperarea dintre armatele americane şi canadiene prin intermediul NATO şi al Comandamentului bilateral de Apărare Aerospaţială din America de Nord (NORAD), a declarat Parnell.

Statele Unite şi Canada sunt membri fondatori ai NATO. Cele două ţări se coordonează zilnic la sediul NORAD din statul Colorado, din vestul Statelor Unite, pentru a-şi proteja cerul şi graniţele maritime.

Canada şi SUA au o frontieră comună de 8.891 km şi au menţinut legături strânse timp de decenii. Disputele tarifare şi apelurile repetate ale preşedintelui american Donald Trump ca ţara vecină să devină al 51-lea stat american au tensionat relaţiile.