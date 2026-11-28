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Femeia în vârstă a fost filmată de camerele de supraveghere în timp ce trăgea de decorațiunile din fața proprietății din Middlesbrough miercuri seara târziu, înainte ca acestea să se stingă brusc, scrie Metro.

Femeia a fost surprinsă de camerele de supraveghere

Proprietara casei, Beth Wilson-Croft, a declarat: „Când ne-am trezit ieri dimineață să o ducem pe fiica mea la școală, am observat că luminile fuseseră stinse și, când am verificat, am constatat că fuseseră rupte. Inițial am crezut că erau copiii care le-au smuls în trecere, dar când am vizionat înregistrările camerelor de supraveghere, am văzut că nu era așa; era o bătrânică pe un scuter electric, ceea ce este absolut nebunesc.”

Ea a declarat pentru Daily Mail: „E ridicol, pentru că nu te aștepți ca cineva să-ți distrugă decorațiunile luminoase. Mai ales o doamnă de vârsta aceea și fără niciun motiv.”

Beth a spus că majoritatea vecinilor ei au apreciat decorațiunile festive ale familiei sale.

Ea a adăugat că nu știe cine este vinovatul și că nu are nicio idee de ce cineva ar reacționa așa.

Proprietara a decis să monteze din nou decorațiunile

Postând un clip cu incidentul pe rețelele sociale, ea a scris: „Dacă nu-ți plac decorațiunile mele de Crăciun, e o mare pierdere pentru tine, pentru că le voi monta din nou astăzi, alături de un Moș Crăciun care cântă, o mașină de zăpadă și orice altceva îmi va cădea în mână.”

Acest gest a scandalizat localnicii, unii dintre ei numindu-l pe vandalul care se deplasa cu scuterul electric „bătrânul mizerabil Grinch” și „Scrooge-ul putred”.

De atunci, Beth a postat mai multe fotografii în care se vede că luminile au fost reparate, după ce un sudor generos s-a oferit să le repare.

Ea a spus: „Ne-am întors la treabă… bunica gangster nu mi-a stins strălucirea prea mult timp.”

Decorațiunile familiei includ un omuleț de turtă dulce gonflabil uriaș și oameni de zăpadă purtând pălării înalte, însoțiți de Moș Crăciun și Rudolph.