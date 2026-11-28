Țara care ar putea avea cea mai mare centrală nucleară din lume. Are opt reactoare și o capacitate de 9,1 GW
China este tot mai aproape de a avea cea mai mare centrală nucleară din lume, după ce Rusia a livrat primul combustibil destinat celui de-al optulea și ultimului reactor al complexului Tianwan.
Sursa: StirilePROTV
Generează rezumat cu AI
DIN ARTICOL
Odată ce toate cele opt unități vor deveni operaționale, centrala de pe coasta Mării Galbene, în provincia Jiangsu, ar urma să atingă o capacitate instalată de aproximativ 9,1 GW.
Astfel, Tianwan ar putea depăși centrala japoneză Kashiwazaki-Kariwa, care are o capacitate de 8,2 GW, și ar ocupa primul loc la nivel mondial în clasamentul centralelor nucleare după capacitatea instalată, scrie interestingengineering.com.
Combustibilul pentru reactorul Unității 8, de tip VVER-1200, a fost furnizat de divizia de combustibil nuclear a companiei ruse Rosatom, administrată prin TVEL. Livrarea cuprinde încărcătura inițială a miezului reactorului și un lot de rezervă de ansambluri de combustibil.
Ultimul reactor a trecut testele la cald
China National Nuclear Power a anunțat că Unitatea 8 a finalizat miercuri testele la cald, o etapă importantă în pregătirea pentru pornire.
Testele au verificat comportamentul sistemelor reactorului la temperaturile și presiunile specifice funcționării normale. Au fost inspectate echipamente atât din partea nucleară, cât și din cea convențională a centralei, pentru a se confirma respectarea cerințelor de proiectare.
Verificările au urmat testelor la rece, prin care au fost controlate circuitul primar și componentele acestuia, inclusiv pentru identificarea eventualelor scurgeri.
Combustibilul livrat a fost fabricat la uzina Novosibirsk Chemical Concentrates din Rusia. Transportul face parte dintr-un contract semnat de TVEL în iulie 2019 cu două companii aflate în subordinea Corporației Naționale Nucleare din China (CNNC), pentru furnizarea combustibilului destinat unităților 7 și 8 de la Tianwan.
Unitatea 7 se află în pregătire pentru exploatarea comercială, în timp ce Unitatea 8 este încă în etapa de punere în funcțiune. Cele două reactoare erau programate să intre în exploatare comercială în 2026, respectiv 2027.
Opt reactoare, cu tehnologii rusești și chinezești
Extinderea centralei Tianwan adaugă două reactoare rusești VVER-1200, de generația III+, celor șase unități deja existente. Primele patru reactoare sunt de tip VVER-1000, proiectate în Rusia, și au intrat în exploatare comercială între 2007 și 2018. Unitățile 5 și 6 folosesc tehnologia chineză ACPR1000.
Rusia și China au semnat acordurile pentru construirea ultimelor două reactoare în iunie 2018. Lucrările la Unitatea 7 au început în mai 2021, iar cele la Unitatea 8 în februarie 2022.
Divizia de inginerie a Rosatom a proiectat insula nucleară, care găzduiește reactorul și principalele sale sisteme. Compania a fost responsabilă și de furnizarea echipamentelor esențiale, precum și de sprijinirea lucrărilor de instalare și punere în funcțiune.
Video recomandate
Știrile ProTV, ediția mimico-gestuală - 28.11.2026
Știrile ProTV, ediția mimico-gestuală - 28.11.2026
Soluția la care a apelat conducerea unui muzeu din Germania pentru a atrage mai mulți vizitatori. Ce a instalat printre opere
Vremea azi, 28 noiembrie 2026. România este lovită de viscol și ninsori, iar temperaturile scad până la -12 grade
Deținuții și condamnații cu suspendare își găsesc greu loc de muncă în România. „Ai cazier, nu te angajează”
Moaștele Doamnei Maria Brâncoveanu, recent canonizată, au ajuns la Galați. Patru zile de pelerinaj înainte de Sfântul Andrei
Cum arată orașul viitorului în China. Dronele livrează mâncare, mașinile se conduc singure, iar IA schimbă viața de zi cu zi
Nuntă de poveste, transformată în haos în India. 400.000 de invitați s-au bătut pentru mâncare
Ziua Recunoștinței, umbrită de o furtună violentă în SUA. Paradă amânată, pene de curent și mii de zboruri afectate
Bugetul UE, blocat de calcule electorale. România riscă să piardă din banii pentru agricultură
Platformele de streaming încep să elimine muzica generată integral cu IA. Ce se va întâmpla din decembrie
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit