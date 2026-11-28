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Odată ce toate cele opt unități vor deveni operaționale, centrala de pe coasta Mării Galbene, în provincia Jiangsu, ar urma să atingă o capacitate instalată de aproximativ 9,1 GW.

Astfel, Tianwan ar putea depăși centrala japoneză Kashiwazaki-Kariwa, care are o capacitate de 8,2 GW, și ar ocupa primul loc la nivel mondial în clasamentul centralelor nucleare după capacitatea instalată, scrie interestingengineering.com.

Combustibilul pentru reactorul Unității 8, de tip VVER-1200, a fost furnizat de divizia de combustibil nuclear a companiei ruse Rosatom, administrată prin TVEL. Livrarea cuprinde încărcătura inițială a miezului reactorului și un lot de rezervă de ansambluri de combustibil.

Ultimul reactor a trecut testele la cald

China National Nuclear Power a anunțat că Unitatea 8 a finalizat miercuri testele la cald, o etapă importantă în pregătirea pentru pornire.

Testele au verificat comportamentul sistemelor reactorului la temperaturile și presiunile specifice funcționării normale. Au fost inspectate echipamente atât din partea nucleară, cât și din cea convențională a centralei, pentru a se confirma respectarea cerințelor de proiectare.

Verificările au urmat testelor la rece, prin care au fost controlate circuitul primar și componentele acestuia, inclusiv pentru identificarea eventualelor scurgeri.

Combustibilul livrat a fost fabricat la uzina Novosibirsk Chemical Concentrates din Rusia. Transportul face parte dintr-un contract semnat de TVEL în iulie 2019 cu două companii aflate în subordinea Corporației Naționale Nucleare din China (CNNC), pentru furnizarea combustibilului destinat unităților 7 și 8 de la Tianwan.

Unitatea 7 se află în pregătire pentru exploatarea comercială, în timp ce Unitatea 8 este încă în etapa de punere în funcțiune. Cele două reactoare erau programate să intre în exploatare comercială în 2026, respectiv 2027.

Opt reactoare, cu tehnologii rusești și chinezești

Extinderea centralei Tianwan adaugă două reactoare rusești VVER-1200, de generația III+, celor șase unități deja existente. Primele patru reactoare sunt de tip VVER-1000, proiectate în Rusia, și au intrat în exploatare comercială între 2007 și 2018. Unitățile 5 și 6 folosesc tehnologia chineză ACPR1000.

Rusia și China au semnat acordurile pentru construirea ultimelor două reactoare în iunie 2018. Lucrările la Unitatea 7 au început în mai 2021, iar cele la Unitatea 8 în februarie 2022.

Divizia de inginerie a Rosatom a proiectat insula nucleară, care găzduiește reactorul și principalele sale sisteme. Compania a fost responsabilă și de furnizarea echipamentelor esențiale, precum și de sprijinirea lucrărilor de instalare și punere în funcțiune.