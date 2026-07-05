Incendiul a izbucnit sâmbătă, în jurul orei locale 19:30, într-un lanţ muntos izolat de lângă Trevillach, în departamentul Pirineii Orientali (sud), la graniţa cu Spania.

„Incendiul nu se mai răspândeşte liber. Intensitatea lui a scăzut”, a declarat duminică dimineaţă prefectul din Pirineii Orientali, Pierre Regnault de la Mothe.

Peste 580 de pompieri sunt mobilizaţi în lupta cu acest incendiu, la aproximativ 35 de kilometri vest de Perpignan. Autorităţile nu au emis deocamdată ordine de evacuare.

„Flancul stâng este ţinut sub control, iar incendiul a încetinit considerabil pe flancul drept, unde răspândirea sa este în cea mai mare măsură critică.” Aeronavele pentru stingerea incendiilor de vegetaţie Canadair şi-au reluat operaţiunile duminică dimineaţă, a explicat prefectura.

Condiţiile meteorologice rămân nefavorabile, cu rafale de vânt şi temperaturi de până la 38 de grade

Incendiul a izbucnit în contextul în care departamentul se afla sub cod portocaliu (al doilea cel mai grav) de caniculă încă de sâmbătă la prânz.

Condiţiile meteorologice rămân nefavorabile duminică, zi în care sunt aşteptate rafale de vânt de până la 50 km/h, precum şi temperaturi care ar putea urca până la 38°C, cu umiditate foarte scăzută, a menţionat prefectura.

Prefectul din Pirineii Orientali a solicitat, în cursul nopţii, primarilor oraşelor din regiune să îi „adune în primărie pe locuitorii caselor dispersate” pentru a facilita protejarea lor, în caz de necesitate.

Soluţii pentru găzduirea de urgenţă a locuitorilor afectaţi au fost puse la dispoziţie încă de sâmbătă seara în oraşele Ille-sur-Tet şi Vinca, iar „aproximativ 20 de persoane au fost deja primite în adăpostul de urgenţă din Ille-sur-Tet”, au menţionat autorităţile.

Duminică, aproximativ 300 de pompieri luptau, de asemenea, cu un alt incendiu de pădure, activ pe aproximativ 300 de hectare, într-o zonă muntoasă nelocuită din departamentul Drome (sud-est).

Un alt incendiu izbucnit în Pirineii Orientali a dus la evacuarea a 3.000 de persoane, joi, în Canet-en-Roussillon şi Sainte-Marie-la-Mer, două staţiuni costiere, înainte de a fi adus sub control de pompieri, vineri.

De cealaltă parte a frontierei, în Catalonia, un incendiu care a mistuit peste 2.000 de hectare începând de vineri a fost stabilizat, dar pompierii se aşteptau duminică la o zi dificilă.