„Tocmai am auzit bubuitura în avion”, este auzit spunând pilotul zborului Delta 1076 unui controlor de trafic aerian, potrivit unei înregistrări audio publicate de ATC.com.

Pilotul a adăugat că aeronava se afla la o altitudine de aproximativ 60 de metri. Controlorul de trafic aerian a precizat că au existat „mai multe” incidente similare şi că autorităţile oraşului au fost informate.

CNN a solicitat informaţii suplimentare de la poliţia din Chicago.

În comunicatul său, Delta a precizat că aeronava a aterizat în siguranţă, fără incidente, şi este în curs de verificare tehnică.