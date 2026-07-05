Un incendiu de pădure care se propagă rapid a izbucnit sâmbătă seara în apropierea suburbiilor din Salonic, al doilea oraș ca mărime din Grecia. Locuitorii a trei mici suburbii au fost somați să evacueze zonele.
Un incendiu de vegetație se propagă rapid lângă Salonic, în Grecia. Locuitorii din trei suburbii, somați să evacueze zonele
Un incendiu de pădure care se propagă rapid a izbucnit sâmbătă seara în apropierea suburbiilor din Salonic, al doilea oraș ca mărime din Grecia.
Incendiul a izbucnit într-o râpă dintr-o zonă montană în jurul orei 20:30 și s-a răspândit rapid spre câmpie, mistuind în principal vegetația de tufișuri, a anunțat Serviciul Elen de Pompieri, potrivit Associated Press.
Deși locuințele nu au fost afectate, mai multe unități comerciale au suferit daune.
Locuitorii micilor așezări Anthoupoli, Filothei și Galini au fost anunțați prin SMS să evacueze zona.
De asemenea, a fost evacuată o instituție care găzduia 157 de persoane cu nevoi speciale. Aproximativ 120 dintre cei care se puteau deplasa pe jos au fost adăpostiți într-o sală de sport, în timp ce restul au fost cazați într-un spital de psihiatrie, au declarat autoritățile locale.
Autoritățile au anunțat în cursul nopții că un bărbat în vârstă de 76 de ani a fost arestat sub suspiciunea de a fi provocat incendiul. Acesta „părea să nu fie în stare de sobrietate”, a precizat Serviciul Elen de Pompieri.
Locuitorii din Salonic au putut vedea flăcările și chiar au auzit explozii pe măsură ce materialele inflamabile din interiorul întreprinderilor ardeau. Un nor dens de fum a acoperit mai multe suburbii și zone din vestul orașului.
Aproximativ 115 pompieri, împreună cu 38 de autospeciale și un număr neprecizat de voluntari, au luptat împotriva incendiului, afirmă Serviciul de Pompieri. Avioanele de stingere a incendiilor au intervenit pentru scurt timp, dar nu au mai putut opera după lăsarea întunericului.
Nu existau indicii că incendiul se îndrepta spre oraș, dar pompierii rămân în alertă și se aștepta ca alții să se alăture eforturilor de stingere. Vânturile puternice au îngreunat controlarea incendiului.
Grecia, cu verile sale lungi, calde, uscate și adesea vântoase, nu este străină de incendiile de vegetație. Totuși, a reușit să treacă prin luna iunie fără pagube grave. Primul incendiu forestier major a izbucnit miercuri în Grecia centrală, provocând moartea unui bărbat și a fiului său în vârstă de 12 ani și determinând evacuări.
Sâmbătă, alte incendii ardeau în jurul orașului Salonic, inclusiv în Peninsula Halkidiki, o destinație turistică populară, și în orașul Kilkis, situat mai la nord.
Grecia a fost ocolită, până în prezent, de căldura extremă care a cuprins o mare parte din restul Europei.
Sursa: Associated Press
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