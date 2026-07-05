Un incendiu de vegetație se propagă rapid lângă Salonic, în Grecia. Locuitorii din trei suburbii, somați să evacueze zonele

Un incendiu de pădure care se propagă rapid a izbucnit sâmbătă seara în apropierea suburbiilor din Salonic, al doilea oraș ca mărime din Grecia. Locuitorii a trei mici suburbii au fost somați să evacueze zonele.

Incendiul a izbucnit într-o râpă dintr-o zonă montană în jurul orei 20:30 și s-a răspândit rapid spre câmpie, mistuind în principal vegetația de tufișuri, a anunțat Serviciul Elen de Pompieri, potrivit Associated Press.

Deși locuințele nu au fost afectate, mai multe unități comerciale au suferit daune.

Locuitorii micilor așezări Anthoupoli, Filothei și Galini au fost anunțați prin SMS să evacueze zona.

De asemenea, a fost evacuată o instituție care găzduia 157 de persoane cu nevoi speciale. Aproximativ 120 dintre cei care se puteau deplasa pe jos au fost adăpostiți într-o sală de sport, în timp ce restul au fost cazați într-un spital de psihiatrie, au declarat autoritățile locale.

Autoritățile au anunțat în cursul nopții că un bărbat în vârstă de 76 de ani a fost arestat sub suspiciunea de a fi provocat incendiul. Acesta „părea să nu fie în stare de sobrietate”, a precizat Serviciul Elen de Pompieri.

Locuitorii din Salonic au putut vedea flăcările și chiar au auzit explozii pe măsură ce materialele inflamabile din interiorul întreprinderilor ardeau. Un nor dens de fum a acoperit mai multe suburbii și zone din vestul orașului.