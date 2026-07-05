Cum va arăta Parcul „Prieteniei Româno-Americane Donald Trump” din Sectorul 4. Băluță a prezentat conceptul

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Primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă a prezentat conceptul Parcului Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”, despre care afirmă că înseamnă prietenie, valori comune şi respect între naţiuni.

autor
Aura Trif

"Când Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă, avem în faţa noastră un proiect care înseamnă prietenie, valori comune şi respect între naţiuni", afirmă edilul.

El prezintă conceptul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane "Donald Trump", un spaţiu tematic care va fi realizat în Sectorul 4.

Extinderea Parcului Tudor Arghezi din Sectorul 4 va purta numele „Donald Trump” în urma unui vot online la care au participat peste 116.000 de persoane, a anunțat primarul Daniel Băluță. Potrivit edilului, denumirea a fost aleasă de cetățeni, însă decizia a stârnit controverse, mulți considerând că întreaga zonă ar fi trebuit să păstreze numele poetului Tudor Arghezi.

"Colegii arhitecţi şi-au imaginat un loc în care educaţia, recreerea şi tehnologia se îmbină în mod firesc şi în care copiii să se joace, să se bucure de timpul petrecut împreună cu familiile lor şi, în acelaşi timp, să descopere repere care au marcat istoria şi cultura Statelor Unite, precum explorarea spaţiului şi universul NASA, cinematografia şi alte simboluri emblematice ale Americii", explică Daniel Băluţă.

El îşi exprimă speranţa ca acest spaţiu să devină nu doar un loc de recreere, ci şi "un simbol al prieteniei dintre România şi Statele Unite ale Americii, al respectului reciproc şi al convingerii că cele mai trainice punţi între oameni şi între naţiuni se construiesc prin cunoaştere şi încredere".

Primarul Daniel Băluţă afirma, la începutul lunii aprilie, că un parc din Sectorul 4 va purta numele lui Donald Trump, "ca simbol al prieteniei şi valorilor comune" care unesc România şi Statele Unite ale Americii. Declaraţia a fost făcută după întâlnirea cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, Paolo Zampolli, şi cu ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, Zampolli anunţând că numele dat parcului reprezintă un cadou pentru preşedintele SUA, a cărui aniversare este în iunie.

În 25 mai, Băluţă anunţa că extinderea Parcului Tudor Arghezi, din sectorul 4 al Capitalei, se va numi "Donald Trump".

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Sursa: News.ro

Etichete: daniel baluta, parc, sectorul 4, donald trump,

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