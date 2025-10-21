Un gardian de închisoare, condamnat pentru moartea unui deținut afro-american bătut crunt pe patul infirmeriei

Robert Brooks, 43 de ani, a murit în decembrie după ce a fost imobilizat, strangulat și lovit în mod repetat de gardieni. Agresiunea a fost filmată de camerele video de corp.

Un gardian de închisoare american a fost găsit vinovat de crimă de gradul doi după ce a bătut crunt un deținut afro-american, decedat ulterior într-o închisoare din statul New York în decembrie, au confirmat luni pentru AFP autoritățile judiciare locale preluate de Agerpres.

Cei doi gardieni care au apărut alături de el pentru acuzații similare au fost achitați. Alți cinci au pledat vinovați de omor din culpă înainte de proces, iar un al nouălea urmează să fie judecat în ianuarie.

Riscă până la 25 de ani de închisoare

Gardianul condamnat luni își va afla pedeapsa pe 16 decembrie. El riscă până la 25 de ani de închisoare.

Robert Brooks, 43 de ani, a murit în noaptea de 9 spre 10 decembrie, la câteva ore după ce a fost bătut în timp ce era încătușat, filmat de camerele video de corp ale gardienilor implicați, în închisoarea Marcy, lângă frontiera cu Canada.

Imagini șocante cu violența

Aceste imagini, făcute publice de procurorul general al statului New York, Letitia James, îl arată pe deținut, cu fața acoperită de sânge, primind numeroase lovituri în timp ce pare a fi imobilizat pe un pat de infirmerie, înconjurat de cel puțin șase bărbați. În mod repetat, este ținut strâns de gât.

În timp ce stă așezat și este vizibil rănit, un gardian își pune o mănușă de plastic și, cu ajutorul unui coleg, îl apucă din nou de guler pentru a-l bloca la perete.

Acuzațiile procurorului

Robert Brooks, care executa o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru violențe, a fost „imobilizat de mai multe ori, bătut, strangulat, i s-a pus căluș la gură, mutat cu forța și lovit cu piciorul (...) fără niciun scop legitim de aplicare a legii", a declarat procurorul special William Fitzpatrick în documentul de acuzare.

Al zecelea gardian a pledat vinovat pentru că a curățat locul incidentului și a încercat să ascundă probe.

Statele Unite sunt zguduite în mod regulat de episoade de violență comise de forțele de ordine. În 2020, moartea unui bărbat afroamerican, George Floyd, care a fost sufocat sub genunchiul unui polițist alb în timpul unui control în trafic, a declanșat un val masiv de proteste antirasiste în toată țara.

