Israelul refuză să-l elibereze din închisoare pe cel mai popular lider palestinian. Cine este temutul Marwan Barghouti

11-10-2025 | 10:08
Marwan Barghouti
Cel mai popular și potențial ”unificator” lider al palestinienilor - Marwan Barghouti - nu se află printre prizonierii pe care Israelul intenționează să îi elibereze în schimbul ostaticilor deținuți de Hamas, în cadrul noului acord de pace.

Israelul a respins, de asemenea, eliberarea altor prizonieri de rang înalt, a căror eliberare a fost solicitată de mult timp de Hamas, deși nu a fost clar imediat dacă lista cu aproximativ 250 de prizonieri publicată vineri pe site-ul oficial al guvernului israelian era definitivă.

Mousa Abu Marzouk, înalt oficial al Hamas, a declarat pentru postul de televiziune Al Jazeera că gruparea insistă asupra eliberării lui Barghouti și a altor personalități importante și că se află în discuții cu mediatorii, notează Associated Press.

Israelul îl consideră pe Barghouti un lider terorist. Acesta ispășește mai multe pedepse pe viață după ce a fost condamnat în 2004 în legătură cu atacurile din Israel în care au murit cinci oameni.

De ce se teme Israelul de Barghouti

Dar unii experți spun că Israelul se teme de Barghouti dintr-un alt motiv: fiind un susținător al soluției cu două state, chiar dacă a sprijinit rezistența armată împotriva ocupației, Barghouti ar putea fi o figură puternică de mobilizare pentru palestinieni.

Unii palestinieni îl consideră propriul lor Nelson Mandela, activistul sud-african împotriva apartheidului care a devenit primul președinte de culoare al țării sale.

Odată cu încetarea focului și retragerea trupelor israeliene din Gaza, care a intrat în vigoare vineri, Hamas urmează să elibereze până luni aproximativ 20 de ostatici israelieni în viață. Israelul urmează să elibereze aproximativ 250 de palestinieni care ispășesc pedepse cu închisoarea, precum și aproximativ 1.700 de persoane capturate din Gaza în ultimii doi ani și reținute fără acuzații.

Eliberările au o rezonanță puternică de ambele părți. Israelienii îi consideră pe prizonieri teroriști, unii dintre ei fiind implicați în atentate sinucigașe cu bombă.

Mulți palestinieni îi consideră pe miile de persoane reținute de Israel prizonieri politici sau luptători pentru libertate care se opun de zeci de ani ocupației militare.

Mulți dintre cei care urmează să fie eliberați au fost închiși în Israel acum două decenii

Majoritatea celor care figurează pe lista prizonierilor israelieni sunt membri ai Hamas și ai facțiunii Fatah arestați în anii 2000.

Mulți dintre ei au fost condamnați pentru implicarea în împușcături, atentate cu bombă sau alte atacuri care au ucis sau au încercat să ucidă civili, coloniști și soldați israelieni.

După eliberare, mai mult de jumătate dintre ei vor fi trimiși în Gaza sau în exil în afara teritoriilor palestiniene, potrivit listei.

Anii 2000 au văzut izbucnirea celei de-a doua Intifada, o revoltă palestiniană alimentată de furia provocată de ocuparea continuă, în ciuda anilor de negocieri de pace. Revolta a devenit sângeroasă, grupurile armate palestiniene efectuând atacuri care au ucis sute de israelieni, iar armata israeliană ucigând câteva mii de palestinieni.

Unul dintre prizonierii care va fi eliberat este Iyad Abu al-Rub, un comandant al Jihadului Islamic condamnat pentru orchestrarea atentatelor sinucigașe cu bombă în Israel între 2003 și 2005, în care au murit 13 persoane.

Cel mai în vârstă și cel mai vechi deținut care va fi eliberat este Samir Abu Naama, în vârstă de 64 de ani, membru al Fatah, care a fost arestat în Cisiordania în 1986 și condamnat pentru plasarea de explozibili. Cel mai tânăr este Mohammed Abu Qatish, care avea 16 ani când a fost arestat în 2022 și condamnat pentru tentativă de înjunghiere.

Spania reacţionează la criticile lui Trump şi reaminteşte că este membru „de drept” şi „angajat” al NATO

Sursa: Associated Press

